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السبت, 06 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 06 حزيران 2020 09:23 ص

كورونا عربيا.. قفزة حادة في الإصابات اليومية بالفايروس والعراق يسجل 1006حالة

كورونا عربيا

سجلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، قفزة حادة في كل من السعودية، والكويت، والعراق الذي سجل 1006 حالة، لترتفع أعداد الإصابات إلى 9846 حالة.

فقد أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 1006 إصابات بالفيروس، لترتفع أعداد الإصابات إلى 9846 حالة.

وهذه هي المرة الأولى، التي يتجاوز فيها العراق حاجز الألف إصابة في اليوم، فيما انخفضت الوفيات إلى 14 حالة بعدما كانت الخميس 15 حالة، ليبلغ إجمالي الوفيات 285، كما تم تسجيل 196 حالة شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى 4573 حالة.

كما شهدت حصيلة الإصابات بكورونا في السعودية ارتفاعاً حيث سجلت 2591 إصابة جديدة ليصبح إجمالي الحالات 95748 حالة في قفزة حادة في الإصابات ، فيما تم تسجيل 31 حالة وفاة ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 642 شخصاً.

وتماثل 1651 شخصاً للشفاء، لصبح إجمالي عدد المتعافين 70616 شخصاً.

فقد أعلنت السلطات السعودية، إعادة فرض حظر التجول في مدينة جدة، اعتباراً من اليوم السبت من الساعة الثالثة مساء وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، أن الاحترازات المطبقة في مدينة جدة تشمل منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً، وتعليق أداء الصلوات في المساجد، وتعليق الحضور إلى مقار العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وتعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، واستمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات، والسماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول، ومنع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، واستمرار الفئات المستثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وقال المصدر، إن تشديد الاحترازات جاء بناء على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة.

وشدد على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي شهدت ارتفاعاً مستمراً خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعداداً لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وأعلنت الكويت، أمس تسجيل 723 إصابة بالفيروس ، مقابل 562 حالة في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات إلى 30644 حالة، إلى جانب 8 حالات وفاة، ليصبح مجموع الوفيات 244 حالة، فيما تم شفاء 1054حالة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18277.

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