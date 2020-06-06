متظاهرو البصرة يطالبون الكاظمي بسحب ترشيح عبد الجبار من تولي وزارة النفط

تظاهر المئات من الأشخاص، أمام منزل مرشح وزارة النفط إحسان عبد الجبار في البصرة، رافضين ترشيحه للمنصب.

وأشار مصدر محلي، إلى أن مئات المتظاهرين توجهوا بمسيرة نحو ساحات الاعتصامات في البحرية الواقعة في منطقة المعقل وسط مدينة محافظة البصرة رافعين يافطات عليها شعارات رافضة لترشيح مدير شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار.

وقام بعض المتظاهرين بحرق صور مدير شركة نفط البصرة تعبيراً عن رفضهم لترشيحه لحقيبة وزارة النفط.

وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسحب ترشيح عبد الجبار وترشيح شخصية مستقلة كفوءة من البصرة لتولي وزارة النفط.

كما طالبت نخب عشائرية ومجتمعية من أهالي محافظة البصرة ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسحب ترشيح احسان عبد الجبار لحقيبة وزارة النفط.

كما انتقد وجهاء ورموز دينية وثقافية وعشائرية (النواب) ممثلي المحافظة ، مطالبين بإغلاق مكاتبهم في البصرة سلميا.

وكان النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، قد أفاد بأن مرشح وزارة النفط إحسان عبد الجبار لم يكن ضمن قائمة المرشحين التي قدمت للكاظمي.

وقال الفايز، إن "16 نائباً من أصل 25 نائباً عن محافظة البصرة اتفقوا على خمسة مرشحين وقدموا قائمة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحتوي على الاسماء والسيرة الذاتية للمرشحين".

وأضاف أن إحسان عبد الجبار المرشح لوزارة النفط من قبل رئيس الوزراء لم يكن ضمن قائمة المرشحين التي قدمها نواب البصرة إلى الكاظمي.

وبين الفايز، أن "موقف نواب البصرة سيكون متبايناً بين مؤيد ومعارض للمرشحين"، مشيراً إلى أن "موقف بعض النواب سيكون حسب توجيهات رؤساء وقادة الكتل السياسية بالتصويت ورفض المرشحين للوزارات الشاغرة".

وجاء هذا التصريح بعد تسلم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للحقائب الشاغرة، فيما لم يعلن عن موعد جلسة منح الثقة للمرشحين.

وتحصل "بغداد بوست" على أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للحقائب الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي والتي بعث بها إلى مجلس النواب.

وبحسب مصدر نيابي، فإن قائمة الكاظمي تضمنت كل من، فؤاد حسين لوزارة الخارجية، حاكم سالار عبدالستار لوزارة العدل، إحسان عبد الجبار لوزارة النفط، حسن ناظم لوزارة الثقافة، محمد كريم وزارة الزراعة، علاء الجبوري وزارة التجارة، وايفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين.



