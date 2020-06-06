السويسري دينيس زكريا يستحوذ على اهتمام ريال مدريد وليفربول

كشفت تقارير ألمانية عن اهتمام ناديي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع الدولي السويسري دينيس زكريا لاعب الوسط المدافع لفريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني.



وقالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، إن "زكريا اتخذ خطوة مفاجئة بالتعاقد مع شركة تسويق جديدة، لينضم لنجمي منتخب ألمانيا ليروي ساني، وجيروم بواتينغ، في التعاون مع دامير سمولغان وكيل اللاعبين".



وأثارت هذه الخطوة ضجة كبيرة حول مستقبل اللاعب السويسري من أصول سودانية مع غلادباخ.



وذكرت الصحيفة الألمانية أن "دينيس زكريا هو أحد أكثر اللاعبين المرغوبين في البوندزليغا بالوقت الحالي".



ويحظى اللاعب السويسري باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، رغم أن عقده مع غلادباخ يمتد حتى 2022 دون وجود شرط جزائي.



وكشفت "سبورت بيلد"، أن "زكريا حظي باهتمام كبير من ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بجانب اهتمام ريال مدريد".



وأكد مسؤولو غلادباخ "تمسكهم باستمرار دينيس زكريا مع الفريق الموسم المقبل، إلا أن تحرك اللاعب الأخير، واهتمام الأندية بضمه، قد يعيدان مسألة رحيل اللاعب إلى طاولة المفاوضات، حال وصول عرض قياسي يتخطى ما حصل عليه النادي الألماني في صفقة انتقال "غرانيت تشاكا" إلى آرسنال مقابل 45 مليون يورو".

