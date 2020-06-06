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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 06 حزيران 2020 05:00 ص

هوك: أميركا ستواصل نهج العقوبات ضد إيران

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أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، براين هوك، الجمعة، أن "أميركا ستواصل نهج العقوبات ضد إيران لدفعها للتفاوض".
وقال هوك: "على إيران التفاوض حول اتفاق نووي جديد".

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة في تقرير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي بدأت إيران بالتخلي عن التزاماتها بموجبه في أيار/مايو 2019.
وحث المبعوث الأميركي، إيران على أن "تقابل الدبلوماسية بالدبلوماسية".
وشدد هوك على "مواصلة العمل للإفراج عن الأميركيين المعتقلين ظلما في إيران".
وكشف هوك أن "المفاوضات الآن مع إيران محصورة فقط بملف المعتقلين".
هذا وغرّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً، الجمعة، عقب وصول الجندي السابق في البحرية، مايكل وايت، إلى الأراضي الأميركية، شاكرا إيران على إطلاق سراح الجندي.
وايت كان غادر طهران على متن طائرة، الخميس، بعد احتجازه لعامين في إيران، وأطلقت الولايات المتحدة من جهتها سراح إيرانيَيْن محتجزَيْن لديها هذا الأسبوع.
وذكر ترامب أن طهران لا يجب أن تنتظر نتائج الانتخابات لكي تتوصل لما أسماه "الصفقة الكبرى"، بل يمكن أن تتوصل لصفقة أفضل الآن.
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