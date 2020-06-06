"بلدوزر" الزمالك على رادار 4 أندية أوروبية

بات مصطفى محمد، نجم فريق الزمالك المصري، محط أنظار العديد من الفرق الأوروبية خلال الآونة الأخيرة، بعد المستويات المتميزة التي قدمها مع "القلعة البيضاء" على الأصعدة كافة.



المهاجم الشاب الواحد يعيش أفضل فتراته الكروية بعد عودته إلى الزمالك هذا الموسم، عقب انتهاء فترة إعارته بين صفوف طلائع الجيش، ليقود هجوم الفارس الأبيض باقتدار في مختلف البطولات، محليا وقاريا.

تألق مصطفى محمد منحه مكانا في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر الأولمبي، وسجل 4 أهداف قاد بها "الفراعنة" للقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخه، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.



مهاجم الزمالك تلقى عرضا رسميا للانتقال إلى فريق رينجرز الاسكتلندي في يناير/ كانون الثاني الماضي، غير أن تمسك مجلس إدارة ناديه باستمراره، حال دون إتمام الصفقة.



وأكد مصدر من نادي الزمالك ، أن مصطفى محمد دخل اهتمامات ناديي أندرلخت وجينت المنافسين في الدوري البلجيكي، لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصدر شدد على أن إدارة الزمالك لم تتلق أي عرض رسمي بشأن اللاعب حتى الآن، لكنه متابعته لم تتوقف عن أندرلخت وجينت فقط، بل امتدت أيضا لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بجانب اهتمام رينجرز مجددا بالحصول على خدماته.

مصطفى محمد يميل بدرجة أكبر نحو الاحتراف في سن مبكر، خاصة وأنه لم يتجاوز الـ23 عاما بعد، رغم تمسك مسؤولي الزمالك باستمراره، حسب المصدر.

ومن المقرر أن يتم حسم الأمور سواء برحيل اللاعب أو البقاء مع فريقه، بمجرد استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى، بعد فترة من التوقف جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.