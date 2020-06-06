قانوني رياضي : قرار التطبيعية سيؤثر على مشاركة العراق بالمسابقات الآسيوية

أكد المحامي السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم نزار احمد :" ان قرار الهيئة التطبيعية للاتحاد الغاء مسابقة الدوري سيؤثر في مشاركة العراق بالمسابقات الاسيوية الموسم المقبل".
وقال احمد في تصريح صحفي :" ان رئيس اللجنة التطبيعية ورئيس واعضاء لجنة المسابقات ، اجتمعوا باندية لدوري الممتاز وقرروا الغاء مسابقة الدوري واقامة بطولة تنشيطية لاختيار الاندية العراقية التي سوف تشارك بمسابقات الاتحاد الاسيوي للموسم المقبل".
واضاف :" ان الهيئة لم تتعب نفسها بمراجعة لائحة مسابقات الاتحاد الاسيوي او حتى استشارة شخص مختص لمعرفة معايير المشاركة بمسابقات الاتحاد الاسيوي قبل اتخاذ قرار اقامة المسابقة التنشيطية"، مبيناً :" ان هذا القرار سيؤثر على مشاركة الاندية العراقية في المنافسات الاسيوية الموسم المقبل".
وكانت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة قد قررت الغاء منافسات الدوري الممتاز بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
وقال احمد في تصريح صحفي :" ان رئيس اللجنة التطبيعية ورئيس واعضاء لجنة المسابقات ، اجتمعوا باندية لدوري الممتاز وقرروا الغاء مسابقة الدوري واقامة بطولة تنشيطية لاختيار الاندية العراقية التي سوف تشارك بمسابقات الاتحاد الاسيوي للموسم المقبل".
واضاف :" ان الهيئة لم تتعب نفسها بمراجعة لائحة مسابقات الاتحاد الاسيوي او حتى استشارة شخص مختص لمعرفة معايير المشاركة بمسابقات الاتحاد الاسيوي قبل اتخاذ قرار اقامة المسابقة التنشيطية"، مبيناً :" ان هذا القرار سيؤثر على مشاركة الاندية العراقية في المنافسات الاسيوية الموسم المقبل".
وكانت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة قد قررت الغاء منافسات الدوري الممتاز بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.