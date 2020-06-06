قانوني رياضي : قرار التطبيعية سيؤثر على مشاركة العراق بالمسابقات الآسيوية

أكد المحامي السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم نزار احمد :" ان قرار الهيئة التطبيعية للاتحاد الغاء مسابقة الدوري سيؤثر في مشاركة العراق بالمسابقات الاسيوية الموسم المقبل".



وقال احمد في تصريح صحفي :" ان رئيس اللجنة التطبيعية ورئيس واعضاء لجنة المسابقات ، اجتمعوا باندية لدوري الممتاز وقرروا الغاء مسابقة الدوري واقامة بطولة تنشيطية لاختيار الاندية العراقية التي سوف تشارك بمسابقات الاتحاد الاسيوي للموسم المقبل".



واضاف :" ان الهيئة لم تتعب نفسها بمراجعة لائحة مسابقات الاتحاد الاسيوي او حتى استشارة شخص مختص لمعرفة معايير المشاركة بمسابقات الاتحاد الاسيوي قبل اتخاذ قرار اقامة المسابقة التنشيطية"، مبيناً :" ان هذا القرار سيؤثر على مشاركة الاندية العراقية في المنافسات الاسيوية الموسم المقبل".



وكانت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة قد قررت الغاء منافسات الدوري الممتاز بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.