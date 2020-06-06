الاتحاد الآسيوي يحدد مواعيد مباريات أسود الرافدين في تصفيات المونديال



حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد استئناف الجولات الاربع المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، التي كان من المقرر ان تجرى في آذار الماضي وحزيران الحالي، الا انها تأجلت بسبب الاوضاع الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء انتشار جائحة كورونا.



وحسب المواعيد الجديدة، ستكون اولى مباريات المنتخب الوطني العراقي امام هونغ كونغ يوم 13 تشرين الأول 2020 في هونغ كونغ، على أن يواجه منتخب كمبوديا يوم 12 تشرين الثاني في العراق ، فيما سيلعب آخر مبارياته في التصفيات امام ايران يوم 17 تشرين الثاني في ايران.



وطبقاً إلى لوائح التصفيات يتم تحديد الملاعب المستضيفة للمباريات قبل شهرين من موعد كل مباراة.