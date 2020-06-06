كورونا بطلا لمهرجان "سينما اونلاين" في وزارة الشباب والرياضة

تقيم دائرة ثقافة وفنون الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة صباح الخامس عشر من حزيران الحالي مهرجان "سينما اونلاين" للشباب ،الذي يحمل اسم الرائد ضياء البياتي.



وقال مدير السينما الفنان محمد عمر ايوب :" تشارك في المهرجان افلام سينمائية قصيرة لطلبة كليات ومعاهد الفنون الجميلة في بغداد وعدد من المحافظات تتراوح مدة عرضها بين (10 – 30 دقيقة".



واضاف :" ان هذه الافلام تتناول تأثير فايروس كورونا في الناس، فضلاً عن افلام عن الملاكات الصحيَّة والقوات الامنية في التصدي لهذا الفايروس".