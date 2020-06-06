منفذ القائم الحدودي يسجل أعلى معدل للتبادل التجاري منذ إعادة فتحه

أعلن قائمقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي :" ان منفذ القائم الحدودي مع سوريا سجل اعلى مستوى للتبادل التجاري منذ اعادة فتحه امام حركة المسافرين ونقل البضائع ".



وقال المحلاوي في تصريح صحفي :" ان منفذ القائم سجل ارتفاعا بوتيرة التبادل التجاري للمرة الاولى منذ اعادة فتحه ، اذ وصل عدد الشاحنات القادمة من الاراضي السورية اكثر من50 شاحنة في اليوم الواحد".



واضاف :" ان القوات الامنية ، بالتنسيق مع المفارز الصحية ، تقوم بعملية اجراء الفحص الطبي لسائقي الشاحنات للتأكد من عدم اصابتهم بفايروس كورونا "، مبينا :" ان ارتفاع وتيرة التبادل التجاري مع سوريا يعود الى تخفيف الاجراءات الاحترازية المطبقة على سائقي الشاحنات من قبل الجانب السوري ".



واكد المحلاوي :" ان منفذ القائم الحدودي آمن ومستقر، وان القوات الامنية تقوم بعمليات تأمين الطريق الدولي السريع امام حركة نقل البضائع".