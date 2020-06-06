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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 06 حزيران 2020 04:03 ص

منفذ القائم الحدودي يسجل أعلى معدل للتبادل التجاري منذ إعادة فتحه

القائم
أعلن قائمقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي :" ان  منفذ القائم الحدودي مع سوريا سجل اعلى مستوى للتبادل التجاري منذ اعادة فتحه امام حركة المسافرين ونقل البضائع ".

وقال المحلاوي في تصريح  صحفي :" ان  منفذ القائم سجل ارتفاعا بوتيرة التبادل التجاري للمرة الاولى منذ  اعادة فتحه ، اذ وصل عدد الشاحنات القادمة من الاراضي السورية اكثر من50 شاحنة في اليوم الواحد".

واضاف :" ان القوات الامنية ، بالتنسيق مع المفارز الصحية ، تقوم بعملية اجراء الفحص الطبي لسائقي الشاحنات للتأكد من عدم اصابتهم بفايروس كورونا "، مبينا :" ان ارتفاع وتيرة التبادل التجاري مع سوريا يعود الى تخفيف الاجراءات الاحترازية المطبقة على سائقي الشاحنات من قبل الجانب السوري ".

واكد المحلاوي :" ان منفذ القائم الحدودي آمن ومستقر، وان القوات الامنية تقوم بعمليات تأمين الطريق الدولي السريع امام حركة نقل البضائع".
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أخر تعديل: السبت، 06 حزيران 2020 04:40 ص
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