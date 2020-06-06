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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 06 حزيران 2020 04:01 ص

هذه هي بدائل المالية النيابية عن الاستقطاع من رواتب الموظفين

رواتب


قدمت اللجنة المالية النيابية بدائل عن الاستقطاع  من رواتب المزظفين، لمعالجة الازمة المالية وقلة الموارد .

وقال عضو  اللجنة المالية ماجد الوائلي في تصريح صحفي :" هناك الكثير من البدائل التي يمكن ان تخفف  من حدة الازمة الحالية بشكل كبير، منها زيادة سعر برميل النفط الذي يباع بـ 5 دولارات الى المصافي التابعة لوزارة النفط، في حين ان معدل بيعه حسب موازنة 2019 يبلغ 60 دولاراً".

 واوضح :" ان تلك المصافي تشتري نحو مليون برميل يومياً، اي ان هناك فرقاً سعرياً يبلغ 55 مليون دولار"، مشيراً الى :" ان الخزينة يمكن ان  ترفد بنحو 50 بالمئة من هذا المبلغ اي بحدود 20 - 25 مليون دولار".

واضاف :" ان البديل الآخر هو اعادة النظر بمبالغ عقارات الدولة المباعة والمؤجرة بمبالغ بخسة، خصوصاً تلك التي تقع في قلب العاصمة وفي مناطق متميزة منها، اذ يمكن اعادة تقييمها من جديد لان بعضها مسكون ،دون  ان  تدفع اي مبالغ للايجارات اصلا ".

واشار الوائلي الى :"  ان هناك اجتماعاً مرتقباً للجنة الماليَّة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارة المالية الاسبوع المقبل لتقديم تلك البدائل وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها"، مبيناً :" ان اللجنة بصدد اعداد دراسة متكاملة على ضوء التقريرين اللذين قدمهما كل من البنك المركزي بشأن الازمة المالية ، والحكومة كرؤية من قبل هيئة المستشارين بشأن استقطاع رواتب الموظفين كحل لتجاوز الازمة الماليية ".

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