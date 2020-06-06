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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 06 حزيران 2020 03:59 ص

الاتحاد الوطني غير راض عن آلية تفاوض حكومة الإقليم مع بغداد

الاتحاد الوطني الكردستاني

دعا  الاتحاد الوطني الكردستاني حكومة اقليم كردستان ، الى تغيير آلية التفاوض مع القوى السياسية العراقية والحكومة الاتحادية.

وقالت  رئيسة كتلة الاتحاد الوطني البرلمانية جوان احسان في تصريح صحفي :"  ينبغي على حكومة اقليم كردستان ابداء مرونة في المفاوضات مع الحكومة الاتحادية من اجل الحفاظ على قوت الشعب، وعلى ارض كردستان" ، معتبرة  هذا الامر :" من الواجبات الرئيسة التي تقع على عاتق حكومة الاقليم ".

واضافت انه :" يفترض بحكومة اقليم كردستان ان تغير آليتها في التفاوض مع القوى السياسية العراقية والحكومة الاتحادية ، لان المرحلة الحالية مختلفة عما سبق".

واوضحت  احسان :" ان المشكلة الرئيسة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية تتركز حول المصروفات الفعلية ، ويتعين على حكومة الاقليم ان تكون لديها ايرادات مالية من انتاج النفط وان تسلم جزءا منها الى بغداد ، بالمقابل تصرف الاخيرة مبلغا قدره 450 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي الاقليم".
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