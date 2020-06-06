الاتحاد الوطني غير راض عن آلية تفاوض حكومة الإقليم مع بغداد



دعا الاتحاد الوطني الكردستاني حكومة اقليم كردستان ، الى تغيير آلية التفاوض مع القوى السياسية العراقية والحكومة الاتحادية.



وقالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني البرلمانية جوان احسان في تصريح صحفي :" ينبغي على حكومة اقليم كردستان ابداء مرونة في المفاوضات مع الحكومة الاتحادية من اجل الحفاظ على قوت الشعب، وعلى ارض كردستان" ، معتبرة هذا الامر :" من الواجبات الرئيسة التي تقع على عاتق حكومة الاقليم ".



واضافت انه :" يفترض بحكومة اقليم كردستان ان تغير آليتها في التفاوض مع القوى السياسية العراقية والحكومة الاتحادية ، لان المرحلة الحالية مختلفة عما سبق".



واوضحت احسان :" ان المشكلة الرئيسة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية تتركز حول المصروفات الفعلية ، ويتعين على حكومة الاقليم ان تكون لديها ايرادات مالية من انتاج النفط وان تسلم جزءا منها الى بغداد ، بالمقابل تصرف الاخيرة مبلغا قدره 450 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي الاقليم".