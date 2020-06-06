نائب يحدد شروط نجاح أي تحالف برلماني جديد



أكد عضو مجلس النواب وزير العمل الاسبق، محمد شياع السوداني، ان تشكيل أي تحالف نيابي جديد يجب أن يهدف لمعالجة التحديات التي تمر بها البلاد، وليس دعم الحكومة فقط.



وقال السوداني في تصريح صحفي:" ان هناك توجهاً لدى مجموعة من الكتل والنواب لتشكيل هذا التحالف البرلماني الداعم للحكومة ، خصوصاً في ظل التحديات الحالية ".



واضاف :" ان هذا التحالف هو في الواقع خطوة متوقعة في ظل الرغبة بتجاوز السلبيات التي اتسمت بها العلاقة السابقة بين حكومة عادل عبد المهدي والبرلمان ، و بالتحديد الكتل الداعمة له".



واوضح انه :" لنجاح هذا التحالف يفترض ان يكون الهدف منه دعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها معالجة التحديات التي تحيط بالبلد، بدلاً من أن يكون تحالفاً داعماً للحكومة فقط بعيداً عن مساءلتها".