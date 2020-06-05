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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 05 حزيران 2020 04:19 م

تسجيل حالتي وفاة بكورونا بالسليمانية

كورونا العراق

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان،  اليوم، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في السليمانية.

 وذكرت الوزارة في بيان ، ان"شخصين مصابين بفيروس كورونا المستجد من أهالي السليمانية توفيا صباح اليوم".

واضافت، أن"الشخصين هما بعمر 64 و56 عاماً".

ف.ا
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