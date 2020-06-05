تسجيل حالتي وفاة بكورونا بالسليمانية



أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في السليمانية.



وذكرت الوزارة في بيان ، ان"شخصين مصابين بفيروس كورونا المستجد من أهالي السليمانية توفيا صباح اليوم".



واضافت، أن"الشخصين هما بعمر 64 و56 عاماً".



ف.ا