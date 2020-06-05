تسجيل حالتي وفاة بكورونا بالسليمانية

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في السليمانية. وذكرت الوزارة في بيان ، ان"شخصين مصابين بفيروس كورونا المستجد من أهالي السليمانية توفيا صباح اليوم". واضافت، أن"الشخصين هما بعمر 64 و56 عاماً". ف.ا Copy أخبار متعلقة تسجيل 34 إصابة بكورونا في سوق الشيوخ بذي قار تسجيل 2346 اصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة في ايران تسجيل ١٥٠ إصابة بكورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية تسجيل 88 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية حالتا وفاة وإصابة بفايروس كورونا في النجف تسجيل ٥٥ إصابة بكورونا بالعراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية