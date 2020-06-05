المتحدث باسم التحالف الدولي: التعاون بيننا وبين القوات العراقية تعزز بعد تنصيب الكاظمي



أكد المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش مايلز كاكينز، أن علاقات التعاون بين التحالف الدولي والقوات العراقية تعززت بعد تنصيب مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء.



وقال كاكينز، في تصريح صحفي، إنهم "نفذوا العديد من الغارات الجوية ضد داعش في الآونة الأخيرة في سوريا، مضيفاً: "الأيام الأخيرة كانت شاقة للتحالف الدولي، خاصة في منطقة ديرالزور وشرق الفرات.



واضاف أننا "ندعم قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش، وخاصة في المناطق التي يتواجد للتنظيم خلايا نائمة فيها"، مبيناً أنه "في العراق أيضاً ندعم القوات الأمنية، حيث شنت قوات التحالف الدولي مؤخراً 45 غارة جوية ضد داعش هناك.



واوضح أن "الهدف الرئيسي هو عدم إفساح المجال لداعش بأن يستعيد قوته في العراق وسوريا.



وحول عدد عناصر خلايا داعش النائمة قال كاكينز إنه لا يعرف عدد الخلايا النائمة، لكنه لا يعتقد أن تنظيم داعش يمكنه الآن احتلال مناطق كاملة، إلا أنه يقوم فقط بزراعة العبوات الناسفة في عدة مناطق.



ف.ا

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