بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 05 حزيران 2020
آخر الأخبار
المتحدث باسم التحالف الدولي: التعاون بيننا وبين القوات العراقية تعزز بعد تنصيب الكاظمي ذي قار تسجل ٥٠ إصابة بفايروس كورونا خلال ٢٤ ساعة متظاهرو النجف يمهلون الحكومة المحلية 48 ساعة للتنحي عن مناصبهم نائب يرجح التصويت على الكابينة الشاغرة ومناقشة قانون الاقتراض يوم غد لجنة التعليم في مجلس النواب ترفض تخفيض مخصصات الأستاذ الجامعي خبير قانوني يحذر النواب: الكاظمي يستطيع حّل البرلمان قائمة الكاظمي للوزارات الشاغرة .. مرشح مرفوض مسبقا وآخر يسبقه ملف مثقل بالفساد !! متظاهرو النجف يمهلون الحكومة المحلية 48 ساعة للتنحي عن مناصبهم كيف تعامل نادي ليفربول بعد خسارته لصفقة الألماني تيمو فيرنر؟ قبل الحوار الاستراتيجي المرتقب.. واشنطن: خياران أمام العراق وينبغي عليه التصرف كدولة ذات سيادة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 05 حزيران 2020 04:07 م

ذي قار تسجل ٥٠ إصابة بفايروس كورونا خلال ٢٤ ساعة

كورونا
أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل تسع إصابات جديدة بمرض كورونا في مختلف مناطق المحافظة.

وقال  المصدر، إن الإصابات توزعت على خمس إصابات في قضاء سوق الشيوخ وثلاث اصابات في قضاء الناصرية وإصابة واحدة في الشطرة.

وبين أن الإصابات هي لملامسين لحالات سابقة.

وبلغت إصابات المحافظة منذ أمس الخميس 50 اصابة جديدة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قيادة شرطة النجف

متظاهرو النجف يمهلون الحكومة المحلية 48 ساعة للتنحي عن مناصبهم 05 حزيران 2020 04:05 م

النزاهة النيابية تستضيف مفتش عام التعليم العالى

لجنة التعليم في مجلس النواب ترفض تخفيض مخصصات الأستاذ الجامعي 05 حزيران 2020 03:57 م

متظاهرو النجف

متظاهرو النجف يمهلون الحكومة المحلية 48 ساعة للتنحي عن مناصبهم 05 حزيران 2020 03:38 م

155-124108-austria-classify-iranian-revolutionary-terrorist_700x400

بعد ازدياد حالات الإصابة بكورونا .. خلية الأزمة في كربلاء تتخذ هذه القرارات 05 حزيران 2020 12:21 م

155-124108-austria-classify-iranian-revolutionary-terrorist_700x400

غرق الباخرة الإيرانية بهبهان في خور عبدالله .. والموانئ : لن يؤثر على حركة الملاحة 05 حزيران 2020 12:06 م

155-124108-austria-classify-iranian-revolutionary-terrorist_700x400

تأجيل اجتماعات “أوبك+” إلى 17 يونيو الجاري 05 حزيران 2020 12:01 م

داعش

تظاهرات في ديالى احتجاجا على تكرار هجمات داعش الإرهابي 05 حزيران 2020 11:55 ص

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

كارثة تهدد مزارعي ديالي بسبب " العدس " !! 05 حزيران 2020 11:31 ص

التعليقات