ذي قار تسجل ٥٠ إصابة بفايروس كورونا خلال ٢٤ ساعة

أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل تسع إصابات جديدة بمرض كورونا في مختلف مناطق المحافظة.



وقال المصدر، إن الإصابات توزعت على خمس إصابات في قضاء سوق الشيوخ وثلاث اصابات في قضاء الناصرية وإصابة واحدة في الشطرة.



وبين أن الإصابات هي لملامسين لحالات سابقة.



وبلغت إصابات المحافظة منذ أمس الخميس 50 اصابة جديدة.