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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 05 حزيران 2020 04:04 م

نائب يرجح التصويت على الكابينة الشاغرة ومناقشة قانون الاقتراض يوم غد

علي اللامي

رجح عضو مجلس النواب، علي سعدون اللامي، تخصيص جلسة البرلمان ليوم غد السبت للتصويت على باقي الكابنية الوزارية، اضافة الى مناقشة قانون الاقتراض.

 وقال اللامي، في تصريح صحفي، أن "المعطيات ومن بينها تسلم رئيس مجلس النواب لقائمة بأسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، تشير إلى ان جلسة السبت ستتضمن التصويت على باقي الكابينة الوزارية، اضافة الى ذلك مناقشة موضوع القانون الذي ارسل من الحكومة القاضي بتخويلها الاقتراض الداخلي والخارجي.

وأشار اللامي إلى ان "البرلمان مستمر الآن في عمله في هذه الفترة، لانه مطالب بانهاء قانون الانتخابات والتصويت عليه وبعد ذلك مصادقة رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية،" مبينا ان "اجتماعا مرتقبا سيعقد بين اللجنة القانونية ورؤساء الكتل لحسم موضوع الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.

ف.ا
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