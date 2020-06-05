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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 05 حزيران 2020 03:57 م

لجنة التعليم في مجلس النواب ترفض تخفيض مخصصات الأستاذ الجامعي

النزاهة النيابية تستضيف مفتش عام التعليم العالى


عبرت لجنة التعليم في مجلس النواب، ، عن رفضها تخفيض مخصصات الأستاذ الجامعي بالنظر إلى "دوره الريادي في بناء العراق.

وقالت رئيس اللجنة غيداء كمبش في بيان "كان وما يزال دور الاستاذ الجامعي دوراً ريادياً في بناء العراق وبكل المراحل العصيبة التي مر بها وقدم كل غال ونفيس لاستمرار التعليم وبقاء سمعته عالياً كان آخرها أزمة جائحة كورونا التي أثبتوا فيها أنهم جيش مقاتل مساندا لجيشنا الأبيض وعملوا بصمت ليلاً ونهارا.
ً  
وأضافت كمبش، "منهم من دخل مختبره للبحث وصناعة وابتكار أجهزة وأدوية ومنهم من حول بيته إلى قاعة محاضرات وكان طالباً وأستاذاً في نفس الوقت مرة يتعلم كيف يستخدم برامج إلكترونية لم يستخدمها سابقاً  ومرة عليه أن يعلمها لطلبته وبدلاً أن ينتهي دوامه في منتصف النهار لم يعد كذلك إلا بعد منتصف ليله تأخرت رواتبه وقبل ككل العراقين بذلك.
”  
وبينت كمبش، أن "الأستاذ الجامعي قبل بتخفيض سنه التقاعدي لتوفير فرصة عمل لمن يخرجهم ووجد نفسه وهم بلا عمل ولا راتب ولا ما استقطع من راتبه طيلة خدمته، وعندما كانت بعض الدوائر قد تعطلت جراء المظاهرات والاضطرابات استمر هو بالتواجد في صرحه العلمي.
  
ولفتت إلى أنه “لم يحصل طيلة خدمته على سكن أو قطعة أرض وقبل بذلك ولم يأخذ مقابل ما أعطى غير راتبه واليوم هو أمام قرار لخفضه حد النصف، وعليه ونحن كلجنة تعليم عالي في مجلس النواب نطالب بإعادة النظر بهذا القرار وعدم المساس برواتبهم خاصة لتعارضه مع قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل، وفيما إذا تم تضمين ذلك في قانون الموازنة 2020 فإننا لن نصوت على تلك الموازنة ونطلب من أعضاء مجلس النواب عدم التصويت عليها لأن سد العجز يكمن في أبواب أخرى مراراً وتكراراً أشرنا اليها والهدر في هذه الأبواب يغطي الرواتب وحتى التعينات الجديدة.

ف.ا
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