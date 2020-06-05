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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 05 حزيران 2020 03:48 م

إيران تكشف سبب غرق سفينتها قرب البصرة ومصير طاقمها

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كشف نائب السفير الايراني لدى العراق، موسى علي زاده طباطبائي، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن غرق سفينة “بهبهان” المملوكة للقطاع الخاص والتي كانت تحمل شحنة سیرامیك في المياه العراقية ليلة أمس.
وقال نائب السفير الإیرانی لدى العراق، علي زاده طباطبائي، في تصريحات صحفية، إن “السفينة التجارية بهبهان غرقت في مياه خور عبد الله في محافظة البصرة مساء الخميس بسبب العواصف والظروف الجوية غير المواتية”.
 وأضاف، أن “السفينة التي كانت تحمل شحنة السيراميك كان بها سبعة من أفراد الطاقم (ستة إيرانيين وهندي واحد)، توفي أحدهم في الحادث”.
 وأشار الى ان “الطاقم الهندي وأحد أفراد الطاقم الإيراني مفقودون، واربعة الآخرون من أفراد الطاقم في أمان”.
وتابع الطباطبائي “فور وقوع الحادث اتخذت السفارة الإيرانية في بغداد والقنصلية في البصرة الإجراءات والمتابعة اللازمة”.
وتحدث الطباطبائي عن أسماء أفراد طاقم السفينة الأربعة الذين تم إنقاذهم وهم “عبد الشهيد حميداوي ، وعبد الزهرة حاكمي ، وعلي عامري ، ومحمد عثماني، وموسى مزرعاوي (مفقود)، فيما توفي جمال مطرقي، وهو أحد أفراد طاقم السفينة.
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