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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 05 حزيران 2020 03:29 م

كيف تعامل نادي ليفربول بعد خسارته لصفقة الألماني تيمو فيرنر؟

تيمو فيرنر

تعامل نادي ليفربول بشكل مختلف مع خسارته لصفقة الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، الذي بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فإنه عقب خسارة صفقة فيرنر، تحرك ليفربول لتحصين نجمي الفريق، فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر.

وكان ليفربول يرغب في ضم فيرنر، لكن دون دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده كاملة (60 مليون يورو).

وأشارت إلى أنه رغم امتداد عقدي فان دايك حتى صيف 2023 وأليسون حتى 2024، إلا ليفربول يسعى لحسم تجديدهما الآن، مع تقديم عقود محسنة لهما.

وأوضحت أن إدارة الريدز تدرك قيمة الثنائي في تحويل ليفربول إلى ماكينة انتصارات، عقب حل المشاكل الدفاعية في النادي الإنجليزي

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