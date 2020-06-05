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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 05 حزيران 2020 03:23 م

قبل الحوار الاستراتيجي المرتقب.. واشنطن: خياران أمام العراق وينبغي عليه التصرف كدولة ذات سيادة

أمريكا والعراق

يأتي "الحوار الاستراتيجي" بين العراق وواشنطن في اللحظة السياسية المناسبة تماماً، بعدما تراكمت أزمات وتشابكت تعقيدات داخلية وخارجية.

ومن غير الممكن توقع نتائج الحوار الذي تبدأ جلساته في العاشر من حزيران الجاري، وقد يستمر اياماً، ذلك إن الاحتمالات من الاتساع لدرجة انه لا يمكن توقع وجهة ملفات التفاوض، وهي كثيرة، ومعقدة.

وحتى في أوساط مراكز الأبحاث والدراسات الأميركية التي ترفد صانعي القرار في واشنطن بالأفكار والخيارات، لا تستبعد احتمال وصول المفاوضات الى طريق مسدود.
وتضع في الوقت نفسه احتمالاً معاكساً، بأن يشهد الحوار الاستراتيجي، انفراجات كبرى، تعيد هيكلة العلاقات بأكملها، وربما تفتحها على آفاق جديدة.

إلا أن القضايا المطروحة شديدة الخطورة والحيوية والتوصل حولها الى تسويات ليس أمراً يسيراً.
ومع ذلك فإن الرهان الأساسي لواشنطن على ما يبدو أن تغتنم فرصة وجود مصطفى الكاظمي في رئاسة الحكومة العراقية، فتزيل من أمامه العديد من الالغام السياسية والأمنية والاقتصادية، التي تهدد حكومته الوليدة.

من جانبه، أكد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، أن أمام العراق خيارين، خلال الحوار الاستراتيجي المقبل بين واشنطن وبغداد، مشيراً إلى ضرورة تصرف القادة العراقيين كدولة ذات سيادة.

 وقال شينكر في ندوة عبر الإنترنت مع معهد الشرق الأوسط، إن "الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق يهدف إلى تجديد العلاقة بين واشنطن وبغداد".

 وأضاف شينكر، أن الحوار يهدف إلى "إعادة تجديد علاقتنا مع العراق وتجديدها، وسيتم تجديد حوارنا الاستراتيجي الأسبوع المقبل، ونأمل أن نعقد اجتماعاً شخصياً في وقت ما في تموز أو آب المقبلين، عندما يُسمح بالسفر والاجتماعات".

 وتابع أن "الحوار الاستراتيجي سيرسم مستقبل علاقة ووجود القوات الأميركية في العراق"، مردفاً: "يسمح لنا الحوار الاستراتيجي بمواجهة القادة العراقيين بخيار صارم، إذا اختار العراقيون التصرف كدولة ذات سيادة، فإن العلاقات الثنائية ستستمر في جلب مزايا كبيرة للعراق، وإذا لم يتخذوا هذا الخيار، لن نتمكن من الحفاظ على التزامنا أو وجودنا في العراق".

 وأضاف شينكر أن "الولايات المتحدة تهدف إلى بناء شراكة مع العراق ليس فقط في قطاع الأمن، ولكن أيضاً سياسياً واقتصادياً"، مستدركاً أن "هذه الشراكة تتطلب أن يمارس العراق السيادة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالقوى الخارجية، وأن وكلاء إيران يهددون سلامة القوات الأميركية وقوات التحالف والموظفين الدبلوماسيين".

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