نائب عن النجف : 70 مليار دينار بذمة الحكومة لفلاحي المحافظة



كشف النائب عن محافظة النجف فاضل الفتلاوي، عن وجود مبالغ تصل الى 70 مليار دينار بذمة الحكومة لفلاحي المحافظة ، مبينا :" ان الفلاحين لم يتسلموا مستحقاتهم ، رغم تسويقهم محصول الحنطة ".



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان موسم الحنطة لم يكن جيدا بسبب الامراض التي اصابت المحصول ما قلل من الكميات المحصودة ".



واضاف :" ان الفلاحين يستعدون لزراعة محصول الشلب " الرز" ، وبالتالي فهم بحاجة الى تسلم مستحقاتهم المالية من اجل المباشرة بزراعة المحصول ".



وبين النائب :" ان اكثر من 100 الف طن من الحنطة تم تسويقها في محافظة النجف ، تبلغ قيمتها مايصل الى 70 مليار دينار، ينبغي تسليمها للفلاحين ، مايستدعي الوقوف عنده من قبل الحكومة لمنح الفلاحين مستحقاتهم ".

