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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 05 حزيران 2020 02:35 م

نائب عن النجف : 70 مليار دينار بذمة الحكومة لفلاحي المحافظة

وفرة-المياه-تؤمن-زراعة-الشلب-بنسبة-100-في-النجف
نائب عن النجف : 70 مليار دينار بذمة الحكومة لفلاحي المحافظة

كشف النائب عن محافظة النجف فاضل الفتلاوي، عن وجود مبالغ تصل الى 70 مليار دينار بذمة الحكومة لفلاحي المحافظة ، مبينا :"  ان الفلاحين لم يتسلموا مستحقاتهم ، رغم تسويقهم محصول الحنطة ".

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان موسم الحنطة لم يكن جيدا بسبب الامراض التي اصابت المحصول ما قلل من الكميات المحصودة ".

واضاف :" ان  الفلاحين يستعدون لزراعة محصول الشلب " الرز" ، وبالتالي فهم بحاجة الى تسلم مستحقاتهم المالية من اجل المباشرة بزراعة المحصول ".

وبين النائب :" ان  اكثر من 100 الف طن من الحنطة تم تسويقها في محافظة النجف ، تبلغ قيمتها مايصل الى 70 مليار دينار، ينبغي تسليمها للفلاحين ،  مايستدعي الوقوف عنده من قبل الحكومة لمنح الفلاحين مستحقاتهم ".
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