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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 05 حزيران 2020 02:24 م

"سوريا الديمقراطية" تطلق حملة أمنية لملاحقة عناصر داعش بالتنسيق مع التحالف الدولي والجيش العراقي

قوات سوريا الديمقراطية"قسد"

أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، بدء حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بالتنسيق مع التحالف الدولي والجيش العراقي.

 وقالت قيادة قوات سوريا الديمقراطية في بيان لها: "لقد تزايدت هجمات داعش في الفترة الأخيرة، مما شكل خطراً حقيقياً على سلامة الناس وأمنهم واستقرارهم".

 وأضاف البيان أنه "وبعد عمليات التحري وجمع المعلومات وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجيش العراقي بدأت قواتنا بحملة (ردع الإرهاب) لملاحقة وتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي في البادية الشرقية بمحاذاة نهر الخابور والحدود السورية العراقية".

 وتابع أن "هذه الحملة ستستهدف أوكار داعش ومخابئهم تلك التي كانت تشكل مصدر قلق للناس، وتعمل على الإخلال بالأمن والاستقرار في المنطقة، وتشكل تهديداً ينذر بعودة داعش".

 وأشار إلى أن "حملة (ردع الإرهاب) التي بدأتها قواتنا مع التحالف الدولي تسير بشكل جيد، وتحقق نتائج جيدة حتى الآن، وستستمر حتى إنجاز كامل المهمة الموكلة لها".

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