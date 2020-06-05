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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 05 حزيران 2020 02:17 م

نائب : الكابينة الوزارية لن تمرر كاملة بجلسة غد

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نائب : الكابينة الوزارية لن تمرر كاملة بجلسة غد

اكد عضو مجلس النواب عن كتلة "سائرون"  غايب العميري :" ان جلسة يوم غد النيابية لن تشهد التصويت على كل المرشحين للوزارات الشاغرة " .

وقال العميري في تصريح صحفي :" ان  الجلسة قد تشهد التصويت على 5 مرشحين لوجود توافق عليهم ".

واضاف :"  ان الخلاف مازال على مرشح او مرشحين ونأمل التوصل لتوافق سريع وتمرير الكابينة كاملة ".  

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي  تسلم امس ، اسماء مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة في الكابينة الوزارية ، ومن ضمنهم  فؤاد حسين الذي يدور خلاف كبير حوله ، للخارجية واحسان عبد الجبار ، المتهم بملفات فساد ، للنفط .
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