نائب : الكابينة الوزارية لن تمرر كاملة بجلسة غد



اكد عضو مجلس النواب عن كتلة "سائرون" غايب العميري :" ان جلسة يوم غد النيابية لن تشهد التصويت على كل المرشحين للوزارات الشاغرة " .



وقال العميري في تصريح صحفي :" ان الجلسة قد تشهد التصويت على 5 مرشحين لوجود توافق عليهم ".



واضاف :" ان الخلاف مازال على مرشح او مرشحين ونأمل التوصل لتوافق سريع وتمرير الكابينة كاملة ".



وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تسلم امس ، اسماء مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة في الكابينة الوزارية ، ومن ضمنهم فؤاد حسين الذي يدور خلاف كبير حوله ، للخارجية واحسان عبد الجبار ، المتهم بملفات فساد ، للنفط .

