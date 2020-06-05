بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 05 حزيران 2020
آخر الأخبار
المتحدث باسم التحالف الدولي: التعاون بيننا وبين القوات العراقية تعزز بعد تنصيب الكاظمي ذي قار تسجل ٥٠ إصابة بفايروس كورونا خلال ٢٤ ساعة متظاهرو النجف يمهلون الحكومة المحلية 48 ساعة للتنحي عن مناصبهم نائب يرجح التصويت على الكابينة الشاغرة ومناقشة قانون الاقتراض يوم غد لجنة التعليم في مجلس النواب ترفض تخفيض مخصصات الأستاذ الجامعي خبير قانوني يحذر النواب: الكاظمي يستطيع حّل البرلمان قائمة الكاظمي للوزارات الشاغرة .. مرشح مرفوض مسبقا وآخر يسبقه ملف مثقل بالفساد !! متظاهرو النجف يمهلون الحكومة المحلية 48 ساعة للتنحي عن مناصبهم كيف تعامل نادي ليفربول بعد خسارته لصفقة الألماني تيمو فيرنر؟ قبل الحوار الاستراتيجي المرتقب.. واشنطن: خياران أمام العراق وينبغي عليه التصرف كدولة ذات سيادة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 05 حزيران 2020 01:49 م

واسط تطيح بتوجيهات الحكومة وتعلن الموقف الوبائي.. وصلاح الدين تحجر "الشباب" بالسواتر الترابية

كورونا العراق

أعلنت خلية الأزمة في واسط، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات التراكمي المؤكدة إلى 265 إصابة،  بينما أعلن قائم مقام قضاء الدجيل جنوبي محافظة صلاح الدين عبد العزيز فزع إغلاق أحد القرى جنوبي القضاء بعد ظهور إصابة بكورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم خلية الأزمة في واسط سعدون الأمير في بيان، إن "حالات الشفاء بلغت 58 حالة فيما بقي عدد حالات الوفاة عند 7"، لافتاً إلى أن "عدد المصابين المتلقين للعلاج وصل إلى 200 حالة".

وأضاف أن "الإصابات شملت عدداً من الكوادر الطبية والصحية وخاصة في مستشفى الشهيد فيروز في قضاء الحي ومستشفيات قضاء الصويرة والعزيزية والنعمانية إضافة إلى مستشفى الزهراء التعليمي ومركز دائرة صحة واسط بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات وكذلك بسبب التهاون وعدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الوقائية".

وقال عبد العزيز فزع، إن السلطات المحلية اغلقت قرية "الشباب" جنوبي الدجيل بعد تسجيل إصابة بكورونا لشخص  في العقد الخمسيني تم حجره في مستشفى قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، مشيراً الى اغلاق القرية بالسواتر الترابية والشروع بحملة تعفير وتعقيم للقرية من قبل الكوادر الصحية"

وأكد فزع البدء بفحص الحالات والملامسين للمصاب من قبل الفرق الصحية لتجنب تفشي العدوى ومنع انتشار الفيروس.

ويعد قضاء الدجيل (الفارس سابقاً)  أحد الأقضية التابعة إلى محافظة صلاح الدين في وسط العراق ويتبعه ناحية الشيخ جميل وناحية الثرثار ويبلغ عدد سكانه حوالي 104,000 حسب تقديرات عام 2014.

يذكر أن محافظة صلاح الدين سجلت 28 إصابة بكورونا أغلبها من الوافدين والأجهزة الأمنية والحشد من خارج المحافظة، فيما سجلت 16 حالة شفاء حتى الان والبقية لازالوا قيد الحجر الصحي.

وفي نهاية أيار الماضي، وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحصر صلاحية إعلان عدد الإصابات في العراق عموما بوزارة الصحة والبيئة.   

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء وخلال اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) في جلستها العاشرة، وجه بمنع التصريح من أية خلية من خلايا الأزمة في الوزارات والمحافظات كافة ولأي سبب كان".    

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

6 أسباب وراء تزايد نفوذ "الحرس الثوري" الإرهابي بالبرلمان الإيراني 05 حزيران 2020 03:55 م

أمريكا والعراق

قبل الحوار الاستراتيجي المرتقب.. واشنطن: خياران أمام العراق وينبغي عليه التصرف كدولة ذات سيادة 05 حزيران 2020 03:23 م

155-124108-austria-classify-iranian-revolutionary-terrorist_700x400

غدا.. موجة ثانية من الاحتجاجات في لبنان رفضا للحكومة و حزب الله 05 حزيران 2020 12:56 م

155-124108-austria-classify-iranian-revolutionary-terrorist_700x400

3 أعوام على المقاطعة .. إرهاب قطر يتواصل والضغط الدولي يتصاعد 05 حزيران 2020 12:51 م

155-124108-austria-classify-iranian-revolutionary-terrorist_700x400

بعد 3 أعوام على المقاطعة العربية .. قطر تعمق عزلتها 05 حزيران 2020 12:39 م

كورونا في العراق

الصحة تكشف عن سببين وراء ارتفاع نسبة الإصابات بفايروس كورونا في العراق 05 حزيران 2020 12:02 م

الكاظمي

بعد تسلم الحلبوسي قائمة بأسمائهم.. الكاظمي على موعد جديد مع البرلمان لحسم الوزارات الشاغرة 05 حزيران 2020 11:24 ص

قصف اسرائيلي مرتقب على العراق

تقرير| إسرائيل تواصل هجماتها القوية لاقتلاع الوجود الإيراني الإرهابي في سوريا (تفاصيل) 05 حزيران 2020 01:49 ص

التعليقات