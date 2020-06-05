واسط تطيح بتوجيهات الحكومة وتعلن الموقف الوبائي.. وصلاح الدين تحجر "الشباب" بالسواتر الترابية

أعلنت خلية الأزمة في واسط، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات التراكمي المؤكدة إلى 265 إصابة، بينما أعلن قائم مقام قضاء الدجيل جنوبي محافظة صلاح الدين عبد العزيز فزع إغلاق أحد القرى جنوبي القضاء بعد ظهور إصابة بكورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم خلية الأزمة في واسط سعدون الأمير في بيان، إن "حالات الشفاء بلغت 58 حالة فيما بقي عدد حالات الوفاة عند 7"، لافتاً إلى أن "عدد المصابين المتلقين للعلاج وصل إلى 200 حالة".

وأضاف أن "الإصابات شملت عدداً من الكوادر الطبية والصحية وخاصة في مستشفى الشهيد فيروز في قضاء الحي ومستشفيات قضاء الصويرة والعزيزية والنعمانية إضافة إلى مستشفى الزهراء التعليمي ومركز دائرة صحة واسط بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات وكذلك بسبب التهاون وعدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الوقائية".

وقال عبد العزيز فزع، إن السلطات المحلية اغلقت قرية "الشباب" جنوبي الدجيل بعد تسجيل إصابة بكورونا لشخص في العقد الخمسيني تم حجره في مستشفى قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، مشيراً الى اغلاق القرية بالسواتر الترابية والشروع بحملة تعفير وتعقيم للقرية من قبل الكوادر الصحية"



وأكد فزع البدء بفحص الحالات والملامسين للمصاب من قبل الفرق الصحية لتجنب تفشي العدوى ومنع انتشار الفيروس.

ويعد قضاء الدجيل (الفارس سابقاً) أحد الأقضية التابعة إلى محافظة صلاح الدين في وسط العراق ويتبعه ناحية الشيخ جميل وناحية الثرثار ويبلغ عدد سكانه حوالي 104,000 حسب تقديرات عام 2014.

يذكر أن محافظة صلاح الدين سجلت 28 إصابة بكورونا أغلبها من الوافدين والأجهزة الأمنية والحشد من خارج المحافظة، فيما سجلت 16 حالة شفاء حتى الان والبقية لازالوا قيد الحجر الصحي.

وفي نهاية أيار الماضي، وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحصر صلاحية إعلان عدد الإصابات في العراق عموما بوزارة الصحة والبيئة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء وخلال اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) في جلستها العاشرة، وجه بمنع التصريح من أية خلية من خلايا الأزمة في الوزارات والمحافظات كافة ولأي سبب كان".