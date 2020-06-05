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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 05 حزيران 2020 01:37 م

هوشيار عبدالله: لن أصوت على نواب الكاظمي

هوشيار-عبدالله

أكد النائب الكردي هوشيار عبدالله، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوزع مناصب "نواب لهُ" على ثلاث شخصيات.

وقال في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي في تويتر، إن "السيد الكاظمي يوزع المناصب بالجملة، ومناصب نواب رئيس الحكومة صحيح أنها لا تكلف سوى نصف سطر على ورقة، ولكنها تكلف ميزانية الدولة الكثير ".

وبين عبدالله، أن الكاظمي اتخذ لنفسه " نائب لعلاقات دولية وللخدمات وللنازحین وللاقتصاد والطاقة، بعد ضروري یكون عندە أيضا نائب للریاضة والسیاحة والفن والخ.. بالنسبة لي لن اصوت لأي منهم ".

وأرفق عبدالله تغريدته بقائمة تضم أسماء:
فؤاد محمد حسين بكي: المنصب الحالي: وزير الخارجية.
المنصب المقترح للتصويت عليه: نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية.
خالد بتال نجم عبدالله: المنصب الحالي: وزير التخطيط .
المنصب المقترح للتصويت عليه: نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والنازحين .
علي حيدر عبدالأمير عباس: المنصب الحالي: وزير المالية .
المنصب المقترح للتصويت عليه: نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد والطاقة.

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