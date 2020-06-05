بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 05 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 05 حزيران 2020 12:25 م

هل يرحل ميسي عن برشلونة الأسبوع الحالي؟

ميسي

لا يزال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يستطيع الرحيل عن النادي الكتالوني خلال الأسبوع الحالي.

وكانت تقرير إسبانية زعمت، أن البند في عقد ميسي الذي يسمح له بالرحيل مجانًا ينتهي في 1 حزيران الجاري.

ووفقًا لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن صلاحية البند ممتدة حتى يوم 10 من الشهر الجاري، إلا أن البرغوث لا يخطط لاستغلاله.

وأشارت إلى أن اللاعب، كما صرح مؤخرًا، يشعر بالراحة في النادي والمدينة التي قضى بها مسيرته الاحترافية بالكامل.

وأضافت أن المحادثات الأولى بين برشلونة وميسي بشأن التجديد عقب أزمة فيروس كورونا ستبدأ، الأسبوع المقبل، لمحاولة ربط البرغوث بعقد جديد.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن ميسي سيعود اليوم إلى التدريبات الجماعية لبرشلونة، استعدادًا لاستئناف الليجا.

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