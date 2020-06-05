غرق الباخرة الإيرانية بهبهان في خور عبدالله .. والموانئ : لن يؤثر على حركة الملاحة

أكد مدير الشركة العامة لموانئ العراق صفاء عبد الحسين، اليوم الجمعة، أن غرق الباخرة الإيرانية “بهبهان” لن يؤثر على حركة الملاحة.



وقال عبد الحسين في تصريح له، إن “حادثة غرق الباخرة الإيرانية (بهبهان) في مدخل خور عبدالله لن يؤثر على حركة الملاحة”، مرجحاً أن “يكون سبب غرق الباخرة المحملة بمادة (السيراميك) هو سوء التحميل”.



وأشار مدير الشركة العامة لموانئ العراق، إلى أن “أربعة من طاقم الباخرة الإيرانية جرى إنقاذهم وانتشال جثة أحد البحارة”.



وأفادت مصادر محلية في محافظة البصرة، فجراً، بغرق الباخرة الإيرانية “بهبهان” قرب المياه الإقليمية العراقية، فيما لم يُعلن حتى الآن عن تسجيل وفيات.



ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات عن النائب كاظم فنجان بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة (5 حزيران 2020) أكد فيها أن “باخرة إيرانية تحمل اسم (بهبهان) كانت محملة بمادة السيراميك غرقت قرب السواحل العراقية”.



ووفقاً للمصادر فإن “الفرق المختصة انتشلت عدداً من طاقم السفينة، فيما بقي شخصان على الأقل في عداد المفقودين”.



ونقل عن مصدر محلي قوله، إن “الغرق سجل قرب العوامة 5 في القناة، وأن الساحبة العاملة مع محطة الارشاد تعمل على إنقاذ الطاقم وتجري البحث عن بقية أفراده”.



يشار الى أن شهر آذار الماضي شهد غرق الساحبة “صالحية” جراء عاصفة ترابية أثناء عملها في مياه أم قصر، ليتم لاحقاً انقاذ جميع أفراد طاقهما.