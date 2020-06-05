بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 05 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 05 حزيران 2020 11:58 ص

جريمة قتل مروعة تهز شمالي بغداد

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هزت جريمة مروعة، منطقة البنوك شمالي العاصمة بغداد صباح اليوم.
وفي التفاصيل يقول مصدر امني في حديث لـه ان”شخصا اقدم، صباح اليوم، على قتل شقيقة زوجته بسكين، كما اصاب زوجته بعدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسم ضمن منطقة البنوك شمالي بغداد”.
واضاف، ان”دوريات نجدة الشعب طوقت على الفور مكان الحادث وتمكنت من القبض على القاتل والتحقيق مستمر معه لمعرفة ملابسات الحادث”.
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