تظاهرات في ديالى احتجاجا على تكرار هجمات داعش الإرهابي

تظاهر اهالي عدة قرى في ديالى، صباح اليوم الجمعة، احتجاجا على تكرار هجمات تنظيم داعش الارهابي على قراهم.



وقال مصدر مطلع ان”اهالي قرى الاصلاح والشيخ بابا بناحية جلولاء في اطراف قضاء خانقين تظاهروا وقطعوا الطريق الرابط مع كلار”.



واضاف، ان”التظاهرة احتجاجا على تكرار هجمات داعش التي تستهدفهم اخرها امس والتي راح ضحيتها اب مع اولاده الثلاثة في بستانهم”.