بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 05 حزيران 2020
آخر الأخبار
هل يرحل ميسي عن برشلونة الأسبوع الحالي؟ الصحة تكشف عن سببين وراء ارتفاع نسبة الإصابات بفايروس كورونا في العراق البرازيل تسجل ثالث أعلى حصيلة وفيات بكورونا في العالم كارثة تهدد مزارعي ديالي بسبب " العدس " !! قوباد طالباني لابناء اقليم كردستان : كورونا ليس سياسيا .. احموا انفسكم رجاء بعد تسلم الحلبوسي قائمة بأسمائهم.. الكاظمي على موعد جديد مع البرلمان لحسم الوزارات الشاغرة نائب : قانون اخراج العمالة الاجنبية سيناقش ويقر قريبا المرشدي : الخلافات مازالت مستمرة .. وحسم الوزارات الشاغرة لن يتم غدا المالية النيابية : اقرار قانون الاقتراض الخارجي مستبعد نصيحة للكاظمي : ابتعد عن الديمقراطي والاتحاد الوطني وفاوض الاحزاب الكردية الاخرى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 05 حزيران 2020 11:52 ص

ضربة جديدة للملالي .. مطالبات في النمسا بتصنيف "الحرس الثوري" الإيراني إرهابيا

155-124108-austria-classify-iranian-revolutionary-terrorist_700x400
طالب خبير نمساوي بارز بتصنيف مليشيا الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، وتغيير سياسة فيينا تجاه طهران بشكل كامل.
يأتي ذلك بعد أيام من إصدار البرلمان النمساوي توصية غير ملزمة للحكومة، باتخاذ إجراءات قوية ضد حزب الله اللبناني، ذراع إيران. 
وقال مراقبون، إنه "إذا كان أعضاء البرلمان النمساوي جادين في مواجهة التنظيمات الشيعية، فإنهم يجب أن يركزوا على محركها الرئيسي؛ إيران".
وأضافوا  "لابد من التصويت سريعا على إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية".
وأوضحوا "أن المستشار سبستيان كورتس مطالب بتغيير السياسة النمساوية تجاه طهران بشكل كامل، يجب إنهاء أي تعاون اقتصادي مع النظام الإيراني".
وفيما يتعلق بحزب الله، طالبوا  بالإسراع في تنفيذ توصية البرلمان، وإعلان حزب الله تنظيم إرهابي".
وأكدوا  أنه "لا يمكن بأي حال أن يستمر حزب الله في العمل بحرية ودون عوائق في النمسا، ويجمع التبرعات لعملياته الإرهابية".
ولفتوا إلى أن  "توصية البرلمان الأخيرة تعتبر خطوة مهمة لإنهاء هذا الوضع المخزي".
والجمعة الماضي، أصدر البرلمان النمساوي توصية غير ملزمة للحكومة باتخاذ إجراءات قوية ضد أنشطة حزب الله.
ونص القرار  على أن "الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله غير مبرر، فحزب الله منظمة إرهابية بالكامل".
وتأتي هذه الخطوة لتزيد الضغط على حزب الله في النمسا، بعد أن اتخذت البلاد قرارا في مارس ٢٠١٩، بحظر استخدام شعارات أو أعلام حزب الله في أراضيها.


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا في البرازيل

البرازيل تسجل ثالث أعلى حصيلة وفيات بكورونا في العالم 05 حزيران 2020 11:36 ص

وليام بار،

وزير العدل الأمريكي يربط الاحتجاجات بمصالح أجنبية ومحرضين متطرفين 05 حزيران 2020 10:32 ص

safe_image

إيران تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا خلال 24 ساعة 04 حزيران 2020 03:17 م

safe_image

ترمب: لن نحتاج للجيش لوقف العنف .. واقتصادنا يتحسن 04 حزيران 2020 11:30 ص

safe_image

إصابة 4 أشخاص بالرصاص في لندن 04 حزيران 2020 11:23 ص

كورونا

كورونا يواصل الانتشار في أفريقيا .. 157 ألف إصابة و4493 وفاة 03 حزيران 2020 12:50 م

شرطة

إصابة شرطي أمريكي جراء إطلاق نار في نيويورك 03 حزيران 2020 09:44 ص

زلزال

زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوبي تركيا 03 حزيران 2020 09:41 ص

التعليقات