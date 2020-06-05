البرازيل تسجل ثالث أعلى حصيلة وفيات بكورونا في العالم

تجاوز إجمالي عدد الوفيات في البرازيل بفيروس كورونا COVID-19عدد الضحايا في إيطاليا، حيث أبلغت وزارة الصحة عن 1437حالة وفاة في الساعات 24 الأخيرة، و 30925 إصابة إضافية بفيروس كورونا.

وبذلك وصلت حصيلة وفيات الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية 34،021 حالة، وهي تأتي بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فقط، لتصبح ثالث أعلى نسبة في العالم، متجاوزة بذلك عدد الوفيات في إيطاليا.

وبات النظام الصحي في الولايتين الأكثر تضررًا بالوباء في البرازيل، وهما ساو باولو وريو دي جانيرو، على وشك الانهيار، وكذلك الحال في عدد من ولايات الشمال والشمال الشرقي.

والبرازيل التي يدعو رئيسها جاير بولسونارو باستمرار إلى إعادة فتح البلاد لحماية الاقتصاد والوظائف، تسجل لوحدها أكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية.



