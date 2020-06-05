كارثة تهدد مزارعي ديالي بسبب " العدس " !!

حذر النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري، من :" كارثة تلوح بالافق لمزارعي المحافظة بسبب العدس".
وقال المعموري في مؤتمر صحفي :" ان آلاف المناشدات وصلتنا خلال الايام الماضية من مزارعي ديالى بسبب رفض وزارة التجارة تسلم عشرات الاف الاطنان من محصول الحنطة لاحتوائها على مادة العدس ، التي تعتبرها من الشوائب".
واكد :" ان مزارعي ديالى لايتحملون وزر وجود العدس في محصول الحنطة ، لكونه كان ضمن بذور الحنطة التي تم تسلمها من مخازن كركوك".
واشار الى :" ان وزارة التجارة تسلمت لغاية الان 118 الف طن ، ورفضت نفس الكمية بسبب وجود العدس".
ف.ا