كارثة تهدد مزارعي ديالي بسبب " العدس " !!

حذر النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري، من :" كارثة تلوح بالافق لمزارعي المحافظة بسبب العدس".



وقال المعموري في مؤتمر صحفي :" ان آلاف المناشدات وصلتنا خلال الايام الماضية من مزارعي ديالى بسبب رفض وزارة التجارة تسلم عشرات الاف الاطنان من محصول الحنطة لاحتوائها على مادة العدس ، التي تعتبرها من الشوائب".



واكد :" ان مزارعي ديالى لايتحملون وزر وجود العدس في محصول الحنطة ، لكونه كان ضمن بذور الحنطة التي تم تسلمها من مخازن كركوك".



واشار الى :" ان وزارة التجارة تسلمت لغاية الان 118 الف طن ، ورفضت نفس الكمية بسبب وجود العدس".

ف.ا