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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 05 حزيران 2020 11:28 ص

قوباد طالباني لابناء اقليم كردستان : كورونا ليس سياسيا .. احموا انفسكم رجاء

قوباد طالباني

ناشد نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني،  اهالي الاقليم  حماية انفسهم واحبائهم من خطر تفشي فيروس كورونا عبر التزام منازلهم.

وقال طالباني مخاطباً سكان الاقليم عبر مقطع فيديو،:" ان "فايروس كورونا لا يعرف لغة السياسة.. رجاء احموا انفسكم .. هدفنا حمايتكم".

واضاف :" ان الحكومة اصدرت في بداية تفشي فايروس كورونا مجموعة تعليمات، استطعنا من خلالها السيطرة على الفايروس الى حد ما ومنع انتشاره، لكن للاسف بعد ذلك تراخت الاجراءات الحكومية، وايضا عدم التزام المواطنين ادى الى انتشار الفايروس مرة اخرى ".

وختم  طالباني نداءه قائلا   "ليس من اجلي، او من اجل الحكومة او الاحزاب السياسية، انما من اجل احبائكم، احموا انفسكم ... لاتجعلوا  هذا الموضوع سياسيا.. ارجو منكم الالتزام".

واعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان  مساء امس  الخميس تسجيل ٧٧ اصابة جديدة بفايروس كورونا ، في قفزة كبيرة بحالات الاصابة اليومية، في الوقت الذي تشهد فيه عدد  من مناطق الاقليم  تظاهرات ينظمها عشرات الكسبة للمطالبة بالغاء اجراءات حظر التجوال، لانها اثرت على معيشتهم اليومية.

ف.ا

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