بعد تسلم الحلبوسي قائمة بأسمائهم.. الكاظمي على موعد جديد مع البرلمان لحسم الوزارات الشاغرة

تسلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قائمة بأسماء مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي، حيث من المرجح أن يمضي البرلمان، غداً السبت في التصويت على هؤلاء المرشحين.

فقد رجح النائب علي سعدون اللامي تخصيص جلسة غد السبت للتصويت على باقي الكابينة الوزارية، اضافة الى مناقشة قانون الاقتراض.

وقال اللامي، في تصريح صحفي، إن "المعطيات ومن بينها تسلم رئيس مجلس النواب لقائمة بأسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، تشير إلى أن جلسة السبت ستتضمن التصويت على باقي الكابينة الوزارية، إضافة إلى ذلك مناقشة موضوع القانون الذي أرسل من الحكومة القاضي بتخويلها الاقتراض الداخلي والخارجي".

وأشار اللامي، إلى أن "البرلمان مستمر الآن في عمله في هذه الفترة، لأنه مطالب بإنهاء قانون الانتخابات والتصويت عليه وبعد ذلك مصادقة رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية"، مبيناً أن "اجتماعاً مرتقبا سيعقد بين اللجنة القانونية ورؤساء الكتل لحسم موضوع الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات".

وقال النائب طعمة اللهيبي، إن "من المرجح ان تشهد جلسة الغد اكمال التصويت على باقي الوزارات"، مبيناً أنه "على الرغم من عدم وجود شيء رسمي، إلا ان جميع المعطيات تشير الى التصويت لإتمام الكابينة الوزارية".



وأضاف اللهيبي، أن "اجتماعاً لرؤساء الكتل مع اللجنة القانونية بشأن قانون الانتخابات سيسبق الجلسة"، مشيراً إلى أن "البرلمان استأنف أعماله بعقد الجلسات وسيتم التصويت على مشروع قانون الاقتراض لأنه مهم جداً في الفترة الحالية".

وكشفت مصادر برلمانية، أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة بحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال مصدر مطلع، إن "المرشحين للوزارات الشاغرة الذين أرسل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اسمائهم اليوم، إلى البرلمان هم كلا من:

ـ محمد كريم لوزارة الزراعة

ـ فواد حسين لوزارة الخارجية

ـ علاء الجبوري لوزارة التجارة

ـ إيفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين

ـ احسان عبد الجبار لوزارة النفط

ـ حسن ناظم لوزارة الثقافة

ـ حاكم سالار لوزارة العدل

وأعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تسلَّم أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للوزارات الشاغرة.