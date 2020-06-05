نائب : قانون اخراج العمالة الاجنبية سيناقش ويقر قريبا

اعلن النائب عن محافظة البصرة عبد عون العبادي، قرب مناقشة قانون انهاء العمالة الاجنبية بشكل كامل داخل العراق، والتصويت عليه .



وقال العبادي في تصريح صحفي :" ان العراق عموما ، والبصرة خصوصا ، يشهد بطالة كبيرة بسبب كثرة العمالة الاجنبية التي جاءت الى البلاد بصورة غير شرعية" ، مبينا :" ان الجلسات المقبلة لمجلس النواب ستشهد التصويت على قانون اخراج جميع العمالة الاجنبية لضمان عدم خروج العملة الصعبة خارج العراق".



واضاف انه :" يفترض بالحكومة توفير فرص عمل لابنائنا ، بدلا من العمالة التي استولت على اموال العراقيين خلال السنوات السابقة".



واعلنت وزارة العمل، في وقت سابق، ان عدد العمال الاجانب الذين يعملون في الشركات الاجنبية العاملة بالعراق يزيد عن 750 الف عامل.

ف.ا