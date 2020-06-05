بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 05 حزيران 2020
آخر الأخبار
هل يرحل ميسي عن برشلونة الأسبوع الحالي؟ الصحة تكشف عن سببين وراء ارتفاع نسبة الإصابات بفايروس كورونا في العراق البرازيل تسجل ثالث أعلى حصيلة وفيات بكورونا في العالم كارثة تهدد مزارعي ديالي بسبب " العدس " !! قوباد طالباني لابناء اقليم كردستان : كورونا ليس سياسيا .. احموا انفسكم رجاء بعد تسلم الحلبوسي قائمة بأسمائهم.. الكاظمي على موعد جديد مع البرلمان لحسم الوزارات الشاغرة نائب : قانون اخراج العمالة الاجنبية سيناقش ويقر قريبا المرشدي : الخلافات مازالت مستمرة .. وحسم الوزارات الشاغرة لن يتم غدا المالية النيابية : اقرار قانون الاقتراض الخارجي مستبعد نصيحة للكاظمي : ابتعد عن الديمقراطي والاتحاد الوطني وفاوض الاحزاب الكردية الاخرى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 05 حزيران 2020 11:23 ص

نائب : قانون اخراج العمالة الاجنبية سيناقش ويقر قريبا

عبد عون

اعلن النائب عن محافظة البصرة عبد عون العبادي، قرب مناقشة قانون انهاء العمالة الاجنبية بشكل كامل داخل العراق، والتصويت عليه .

وقال العبادي في تصريح صحفي :" ان العراق عموما ، والبصرة خصوصا ، يشهد بطالة كبيرة بسبب كثرة العمالة الاجنبية التي جاءت الى البلاد بصورة غير شرعية" ، مبينا :" ان الجلسات المقبلة لمجلس النواب ستشهد التصويت على قانون اخراج جميع العمالة الاجنبية لضمان عدم خروج العملة الصعبة خارج العراق".

واضاف انه :" يفترض بالحكومة توفير فرص عمل لابنائنا ، بدلا من العمالة التي استولت على اموال العراقيين خلال السنوات السابقة". 

واعلنت وزارة العمل، في وقت سابق، ان عدد العمال الاجانب الذين يعملون في الشركات الاجنبية العاملة بالعراق يزيد عن 750 الف عامل.

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
اسعد المرشدي

المرشدي : الخلافات مازالت مستمرة .. وحسم الوزارات الشاغرة لن يتم غدا 05 حزيران 2020 11:20 ص

نائب-عن-نينوى-حنين-القدو

المالية النيابية : اقرار قانون الاقتراض الخارجي مستبعد 05 حزيران 2020 11:16 ص

يسرى رجب

نصيحة للكاظمي : ابتعد عن الديمقراطي والاتحاد الوطني وفاوض الاحزاب الكردية الاخرى 05 حزيران 2020 11:12 ص

محمد الصيهود

الصيهود يطالب باعتماد خارطة طريق جديدة للقضاء على المحاصصة الحزبية والطائفية والكتلوية في تغيير المحافظين 05 حزيران 2020 10:29 ص

غرق سفينة

غرق سفينة إيرانية في المياه الإقليمية العراقية بخور عبدالله 05 حزيران 2020 10:26 ص

مايك بومبيو

بومبيو يؤكد التزام بلاده بدعم العراق 05 حزيران 2020 10:21 ص

ماجدة-التميمي-1

التميمي تطالب رسميا بلقاء اعضاء اللجنة المالية برئيس الوزراء ووزير المالية 05 حزيران 2020 10:16 ص

ماثيو تولر والحلبوسي

السفير الاميركي يؤكد للحلبوسي استعداد بلاده لدعم العراق في المجالات كافة 05 حزيران 2020 10:14 ص

التعليقات