بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 05 حزيران 2020
آخر الأخبار
هل يرحل ميسي عن برشلونة الأسبوع الحالي؟ الصحة تكشف عن سببين وراء ارتفاع نسبة الإصابات بفايروس كورونا في العراق البرازيل تسجل ثالث أعلى حصيلة وفيات بكورونا في العالم كارثة تهدد مزارعي ديالي بسبب " العدس " !! قوباد طالباني لابناء اقليم كردستان : كورونا ليس سياسيا .. احموا انفسكم رجاء بعد تسلم الحلبوسي قائمة بأسمائهم.. الكاظمي على موعد جديد مع البرلمان لحسم الوزارات الشاغرة نائب : قانون اخراج العمالة الاجنبية سيناقش ويقر قريبا المرشدي : الخلافات مازالت مستمرة .. وحسم الوزارات الشاغرة لن يتم غدا المالية النيابية : اقرار قانون الاقتراض الخارجي مستبعد نصيحة للكاظمي : ابتعد عن الديمقراطي والاتحاد الوطني وفاوض الاحزاب الكردية الاخرى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 05 حزيران 2020 11:16 ص

المالية النيابية : اقرار قانون الاقتراض الخارجي مستبعد

نائب-عن-نينوى-حنين-القدو

استبعدت اللجنة المالية النيابية، تمرير قانون الاقتراض الخارجي داخل مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح صحفي :" ان قانون الاقتراض الخارجي واجه رفضا نيابيا داخل البرلمان خلال قراءته الاولى ، وقد يفشل تمريره خلال القراءة الثانية"، مبينا :" ان قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 تضمن فقرة بعدم الذهاب نحو الاقتراض الخارجي ".

واضاف :" ان الحكومة تمتلك ابوابا متعددة لتمويل الموازنة بعيدا عن الاعتماد على النفط بشكل اساسي "،  مؤكدا :" ان الاقتراض الخارجي خيار غير صائب وسيتسبب بارتفاع الديون المترتبة على العراق ".

وتابع :" ان  جلسة السبت المقبل ستتضمن مناقشة ايجاد بدائل غير نفطية لتعزيز الموازنة وتفادي العجز المتوقع ".

ف.ا

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الجمعة، 05 حزيران 2020 11:16 ص
إقرأ ايضا
عبد عون

نائب : قانون اخراج العمالة الاجنبية سيناقش ويقر قريبا 05 حزيران 2020 11:23 ص

اسعد المرشدي

المرشدي : الخلافات مازالت مستمرة .. وحسم الوزارات الشاغرة لن يتم غدا 05 حزيران 2020 11:20 ص

يسرى رجب

نصيحة للكاظمي : ابتعد عن الديمقراطي والاتحاد الوطني وفاوض الاحزاب الكردية الاخرى 05 حزيران 2020 11:12 ص

محمد الصيهود

الصيهود يطالب باعتماد خارطة طريق جديدة للقضاء على المحاصصة الحزبية والطائفية والكتلوية في تغيير المحافظين 05 حزيران 2020 10:29 ص

غرق سفينة

غرق سفينة إيرانية في المياه الإقليمية العراقية بخور عبدالله 05 حزيران 2020 10:26 ص

مايك بومبيو

بومبيو يؤكد التزام بلاده بدعم العراق 05 حزيران 2020 10:21 ص

ماجدة-التميمي-1

التميمي تطالب رسميا بلقاء اعضاء اللجنة المالية برئيس الوزراء ووزير المالية 05 حزيران 2020 10:16 ص

ماثيو تولر والحلبوسي

السفير الاميركي يؤكد للحلبوسي استعداد بلاده لدعم العراق في المجالات كافة 05 حزيران 2020 10:14 ص

التعليقات