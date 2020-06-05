المالية النيابية : اقرار قانون الاقتراض الخارجي مستبعد

استبعدت اللجنة المالية النيابية، تمرير قانون الاقتراض الخارجي داخل مجلس النواب.



وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح صحفي :" ان قانون الاقتراض الخارجي واجه رفضا نيابيا داخل البرلمان خلال قراءته الاولى ، وقد يفشل تمريره خلال القراءة الثانية"، مبينا :" ان قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 تضمن فقرة بعدم الذهاب نحو الاقتراض الخارجي ".



واضاف :" ان الحكومة تمتلك ابوابا متعددة لتمويل الموازنة بعيدا عن الاعتماد على النفط بشكل اساسي "، مؤكدا :" ان الاقتراض الخارجي خيار غير صائب وسيتسبب بارتفاع الديون المترتبة على العراق ".



وتابع :" ان جلسة السبت المقبل ستتضمن مناقشة ايجاد بدائل غير نفطية لتعزيز الموازنة وتفادي العجز المتوقع ".

ف.ا