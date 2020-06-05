نصيحة للكاظمي : ابتعد عن الديمقراطي والاتحاد الوطني وفاوض الاحزاب الكردية الاخرى



دعت النائبة عن حراك "الجيل الجديد " يسرى رجب ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ترك الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ، الكرستانيين ، والتفاوض مع الاحزاب الكردية الاخرى ، متهمة الحزبين الكرديين بتعطيل اكمال الكابينة.



وقالت رجب في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية اسهمت في تأخر تشكيل الحكومة" ، مبينة :" ان الحزبين الكرديين متمسكان بمرشحيهما للحقائب الوزارية المتبقية في حكومة الكاظمي".



واضافت :" من الافضل للكاظمي التفاوض مع جميع الاحزاب الكردية لحسم الكابينة الوزارية ، والا يعتمد على الحزبين الكرديين اللذين عطلا اكمالها ".



واشارت الى :" ان فؤاد حسين يعتبر ( الحامي الامين ) للحزب الديمقراطي الكردستاني المتمسك به مرشحا للخارجية "، مؤكدة :" ان الحزب الديمقراطي يسيطر على الحدود والمنافذ واغلب الايرادات في الاقليم ".



ف.ا