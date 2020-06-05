بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 05 حزيران 2020
آخر الأخبار
هل يرحل ميسي عن برشلونة الأسبوع الحالي؟ الصحة تكشف عن سببين وراء ارتفاع نسبة الإصابات بفايروس كورونا في العراق البرازيل تسجل ثالث أعلى حصيلة وفيات بكورونا في العالم كارثة تهدد مزارعي ديالي بسبب " العدس " !! قوباد طالباني لابناء اقليم كردستان : كورونا ليس سياسيا .. احموا انفسكم رجاء بعد تسلم الحلبوسي قائمة بأسمائهم.. الكاظمي على موعد جديد مع البرلمان لحسم الوزارات الشاغرة نائب : قانون اخراج العمالة الاجنبية سيناقش ويقر قريبا المرشدي : الخلافات مازالت مستمرة .. وحسم الوزارات الشاغرة لن يتم غدا المالية النيابية : اقرار قانون الاقتراض الخارجي مستبعد نصيحة للكاظمي : ابتعد عن الديمقراطي والاتحاد الوطني وفاوض الاحزاب الكردية الاخرى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 05 حزيران 2020 11:12 ص

نصيحة للكاظمي : ابتعد عن الديمقراطي والاتحاد الوطني وفاوض الاحزاب الكردية الاخرى

يسرى رجب

دعت   النائبة عن حراك "الجيل الجديد "  يسرى رجب ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ترك الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ، الكرستانيين ،  والتفاوض مع  الاحزاب الكردية الاخرى ، متهمة الحزبين الكرديين بتعطيل اكمال الكابينة. 

وقالت رجب في تصريح صحفي :" ان  الكتل السياسية اسهمت في تأخر تشكيل الحكومة" ، مبينة :" ان الحزبين الكرديين متمسكان بمرشحيهما للحقائب الوزارية المتبقية في حكومة الكاظمي". 

واضافت :" من الافضل للكاظمي التفاوض مع جميع الاحزاب الكردية لحسم الكابينة الوزارية ، والا يعتمد على الحزبين الكرديين اللذين عطلا  اكمالها ". 

واشارت الى :" ان فؤاد حسين يعتبر ( الحامي الامين ) للحزب الديمقراطي الكردستاني المتمسك به  مرشحا  للخارجية "،  مؤكدة :" ان الحزب الديمقراطي يسيطر على الحدود والمنافذ واغلب الايرادات في الاقليم ".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عبد عون

نائب : قانون اخراج العمالة الاجنبية سيناقش ويقر قريبا 05 حزيران 2020 11:23 ص

اسعد المرشدي

المرشدي : الخلافات مازالت مستمرة .. وحسم الوزارات الشاغرة لن يتم غدا 05 حزيران 2020 11:20 ص

نائب-عن-نينوى-حنين-القدو

المالية النيابية : اقرار قانون الاقتراض الخارجي مستبعد 05 حزيران 2020 11:16 ص

محمد الصيهود

الصيهود يطالب باعتماد خارطة طريق جديدة للقضاء على المحاصصة الحزبية والطائفية والكتلوية في تغيير المحافظين 05 حزيران 2020 10:29 ص

غرق سفينة

غرق سفينة إيرانية في المياه الإقليمية العراقية بخور عبدالله 05 حزيران 2020 10:26 ص

مايك بومبيو

بومبيو يؤكد التزام بلاده بدعم العراق 05 حزيران 2020 10:21 ص

ماجدة-التميمي-1

التميمي تطالب رسميا بلقاء اعضاء اللجنة المالية برئيس الوزراء ووزير المالية 05 حزيران 2020 10:16 ص

ماثيو تولر والحلبوسي

السفير الاميركي يؤكد للحلبوسي استعداد بلاده لدعم العراق في المجالات كافة 05 حزيران 2020 10:14 ص

التعليقات