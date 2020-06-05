بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 05 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 05 حزيران 2020 11:11 ص

متظاهرون يقطعون طريق سليمانية - بغداد احتجاجا على هجمات داعش

قطع طريق
تظاهر العشرات من أهالي قرى الإصلاح والشيخ باب شمالي جلولاء في محافظة ديالى احتجاجاً على تردي الأوضاع الأمنية واستمرار الهجمات الإرهابية ضد المزارعين والأهالي بشكل واسع.

وقال أحد منظمي التظاهرات أبو أحمد الحيالي، "نطالب الجهات الأمنية بوضع حلول نهائية  للهجمات الإرهابية وتردي الوضع الأمني والهجمات التي تستهدف المزارعين والتي منعتنا من الوصول لبساتيننا والحقت بنا خسائر مادية جسيمة، مبيناً أن أهالي قرى الإصلاح وشمالي جلولاء يعتاشون على الزراعة والبساتين كوارد معيشية وحيدة".

وأضاف هجمات داعش المستمرة في قرى شمالي جلولاء أزهقت أرواح الكثير من السكان دون أي حلول من الجهات الأمنية والقوات المسؤولة عن الملف الأمني في جلولاء.

وأكد الحيالي، أن المحتجين قطعوا طريق سليمانية - بغداد ولن يفتتح مالم تتحقق مطالب المتظاهرين المشروع وتطهير البساتين والأراضي الزراعية من بؤر واوكار داعش الارهابي.

وزاد مناطق الإصلاح لم تشهد أي خطط زراعية صيفية بسبب تهديدات تنظيم داعش والهجمات الإرهابية بين الحين والآخر ما ينعكس سلبا على الواقع المعيشي لسكان الناحية.

وشهدت قرية الإصلاح هجوما لداعش في أحد البساتين استهدف رجلا مع ثلاثة من ابنائه واودى بحياتهم جميعا.

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