مسؤول بمكافحة الفساد: نصف مليار دينار شهريا.. قرطاسية للنواب





كشف عضو المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق سعيد ياسين موسى، ، عن منح كل نائب في البرلمان العراقي في دورته الحالية، مبلغ مليون دينار مخصصات قرطاسية.



وقال موسى في تصريح صحفي إن : مجموع تلك التخصيصات تقارب نصف مليار دينار شهرياً وتصرف من اجل قرطاسية النواب، متسائلاً، هل هذا استغفال للشعب العراقي ام استحواذ على المال العام، بطرق قانونية؟.



واضاف ان : العراق غير محتاج اقتصادياً او مالياً، لكن يجب اعادة التفكير بالإدارة المالية وادارة الموازنات ووضع سياسيات للدولة العراقية، فنحن بلد غني، لكننا فقراء في وضع الخطط لإدارة الازمات.



ف.ا