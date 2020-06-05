بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 05 حزيران 2020
آخر الأخبار
هل يرحل ميسي عن برشلونة الأسبوع الحالي؟ الصحة تكشف عن سببين وراء ارتفاع نسبة الإصابات بفايروس كورونا في العراق البرازيل تسجل ثالث أعلى حصيلة وفيات بكورونا في العالم كارثة تهدد مزارعي ديالي بسبب " العدس " !! قوباد طالباني لابناء اقليم كردستان : كورونا ليس سياسيا .. احموا انفسكم رجاء بعد تسلم الحلبوسي قائمة بأسمائهم.. الكاظمي على موعد جديد مع البرلمان لحسم الوزارات الشاغرة نائب : قانون اخراج العمالة الاجنبية سيناقش ويقر قريبا المرشدي : الخلافات مازالت مستمرة .. وحسم الوزارات الشاغرة لن يتم غدا المالية النيابية : اقرار قانون الاقتراض الخارجي مستبعد نصيحة للكاظمي : ابتعد عن الديمقراطي والاتحاد الوطني وفاوض الاحزاب الكردية الاخرى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 05 حزيران 2020 10:42 ص

مسؤول بمكافحة الفساد: نصف مليار دينار شهريا.. قرطاسية للنواب

البرلمان العراقي


كشف عضو المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق سعيد ياسين موسى، ، عن منح كل نائب في البرلمان العراقي في دورته الحالية، مبلغ مليون دينار مخصصات قرطاسية.

وقال موسى في تصريح صحفي  إن : مجموع تلك التخصيصات تقارب نصف مليار دينار  شهرياً وتصرف من اجل قرطاسية النواب، متسائلاً، هل هذا استغفال للشعب العراقي ام استحواذ على المال العام، بطرق قانونية؟.

واضاف ان : العراق غير محتاج اقتصادياً او مالياً، لكن يجب اعادة التفكير بالإدارة المالية وادارة الموازنات ووضع سياسيات للدولة العراقية، فنحن بلد غني، لكننا فقراء في وضع الخطط لإدارة الازمات.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
155-124108-austria-classify-iranian-revolutionary-terrorist_700x400

بعد ازدياد حالات الإصابة بكورونا .. خلية الأزمة في كربلاء تتخذ هذه القرارات 05 حزيران 2020 12:21 م

155-124108-austria-classify-iranian-revolutionary-terrorist_700x400

غرق الباخرة الإيرانية بهبهان في خور عبدالله .. والموانئ : لن يؤثر على حركة الملاحة 05 حزيران 2020 12:06 م

155-124108-austria-classify-iranian-revolutionary-terrorist_700x400

تأجيل اجتماعات “أوبك+” إلى 17 يونيو الجاري 05 حزيران 2020 12:01 م

داعش

تظاهرات في ديالى احتجاجا على تكرار هجمات داعش الإرهابي 05 حزيران 2020 11:55 ص

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

كارثة تهدد مزارعي ديالي بسبب " العدس " !! 05 حزيران 2020 11:31 ص

قوباد طالباني

قوباد طالباني لابناء اقليم كردستان : كورونا ليس سياسيا .. احموا انفسكم رجاء 05 حزيران 2020 11:28 ص

غرق سفينة

الموانئ العراقية: لا يوجد أي تأثير لحادثة غرق الباخرة الإيرانية على حركة الملاحة 05 حزيران 2020 10:47 ص

الكهرباء

حركة رافضون تحذر من بقاء ايران المصدر الوحيد للكهرباء والمتحكم بها 05 حزيران 2020 10:25 ص

التعليقات