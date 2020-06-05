بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 05 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 05 حزيران 2020 10:32 ص

وزير العدل الأمريكي يربط الاحتجاجات بمصالح أجنبية ومحرضين متطرفين

وليام بار،
أكد وزير العدل الأمريكي وليام بار، أن مصالح أجنبية ومحرضين متطرفين ينتسبون لجماعات مثل أنتيفا يسعون لتوسيع الانقسام في المجتمع الأمريكي في أعقاب وفاة المواطن جورج فلويد إثر اعتقال شرطي له.

وقال بار في مؤتمر صحافي، إن العملاء الاتحاديين ألقوا القبض على 51 شخصا حتى الآن في تهم تشمل النشاط العنيف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستصنف منظمة أنتيفا كمنظمة إرهابية.
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