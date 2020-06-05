وزير العدل الأمريكي يربط الاحتجاجات بمصالح أجنبية ومحرضين متطرفين

أكد وزير العدل الأمريكي وليام بار، أن مصالح أجنبية ومحرضين متطرفين ينتسبون لجماعات مثل أنتيفا يسعون لتوسيع الانقسام في المجتمع الأمريكي في أعقاب وفاة المواطن جورج فلويد إثر اعتقال شرطي له.



وقال بار في مؤتمر صحافي، إن العملاء الاتحاديين ألقوا القبض على 51 شخصا حتى الآن في تهم تشمل النشاط العنيف.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستصنف منظمة أنتيفا كمنظمة إرهابية.

