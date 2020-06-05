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الجمعة, 05 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 05 حزيران 2020 10:29 ص

الصيهود يطالب باعتماد خارطة طريق جديدة للقضاء على المحاصصة الحزبية والطائفية والكتلوية في تغيير المحافظين

محمد الصيهود

طالب عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة اعتماد خارطة طريق جديدة للقضاء على المحاصصة الحزبية والطائفية والكتلوية في تغيير المحافظين .

واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : احد اهم مطالب المتظاهرين هو التغيير على مستوى الحكومة المركزية والحكومات المحلية التي عاثت بالارض فسادا وهي السبب الرئيس في تردي مستوى الخدمات وتفشي البطالة وسوء ادارة المحافظات ".

واضاف ان: ابناء المحافظات قد دفعوا ثمن ثقتهم بقيادات الكتل والاحزاب التي بدورها خدعت الشارع و شرعنت الفساد ووفرت الغطاء للفاسدين وان بعض الاحزاب نصبت نفسها حكومات اقطاعية وسيطرت على كل موارد المحافظات ".

وتابع : يجب ان يكون هناك تغيير جذري لعدد من الحكومات المحلية التي تشبثت بمناصبها لسنوات طويلة حتى انها جعلت من تلك المحافظات ملكا صرفا لها والتحكم بمصير ابنائها خصوصا  واستغلت  تاجيل الانتخابات لتحقيق مصالحها الشخصية والحزبية الخاصة ".

ف.ا
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