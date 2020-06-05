غرق سفينة إيرانية في المياه الإقليمية العراقية بخور عبدالله

تعرضت سفينة إيرانية، للغرق في المياه الإقليمية العراقية خارج مدخل قناة خور عبدالله.



وقال كاظم فنجان الحمامي النائب عن محافظة البصرة، إن السفينة الغارقة تحمل اسم (بهبهان)، وهرعت سفن الإنقاذ العراقية لإنقاذ طاقمها.



وأضاف الحمامي، أنه تم انتشال أربعة أشخاص من طاقم السفينة كانوا على قيد الحياة، ومازالت عمليات البحث مستمرة عن خمسة آخرين يعتقد أنهم في عداد الموتى.