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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 05 حزيران 2020 10:25 ص

حركة رافضون تحذر من بقاء ايران المصدر الوحيد للكهرباء والمتحكم بها

الكهرباء

حذرت حركة رافضون، من بقاء ايران المصدر الوحيد للكهرباء والمتحكم بها، كاشفة عن خروج ٤٠٠ مليون دولار من الخزينة العراقية في هذا الظرف الصعب مقابل كهرباء رديئة 

 وقالت الحركة في  بيان ان " نجاح الوفد الايراني بالزام العراق باستيراد الكهرباء من ايران حصرياً ينذر بصيف ساخن على الحكومة "، مشيرة الى ان " ايران كانت المُصدِّر الوحيد للكهرباء طوال السنوات الماضية وبقاؤها متحكمة بالكهرباء لسنتين قادمة لن يزيد الاوضاع الا سوءً".

واضافت ان " نفي وزارة الكهرباء لتمديد اتفاق الطاقة مع ايران لا قيمة له لان الوزارة فاقدة لمصداقيتها امام الشعب".

وكشفت الحركة في بياناها عن " خروج ٤٠٠ مليون دولار من الخزينة العراقية في هذا الظرف الصعب مقابل كهرباء رديئة اشارة سلبية على سوء الادارة المالية للبلد".

وكانت حركة رافضون قد اعربت  في وقت سابق عن رفضها الشديد للمناورات الإيرانية الرامية لاستمرار التحكم بمسار الطاقة الكهربائية في العراق، مبينة إن "زيارة وزير الطاقة الإيراني للعراق هدفه الإبقاء على واقع الكهرباء المزري لضمان شراء الكهرباء الإيرانية بأربعة أضعاف سعرها العالمي"، مبينة أن "تلك المناورات معروفة لدينا وهي ترمي لاستمرار التحكم بمسار الطاقة الكهربائية في العراق، وهذا ما نرفضه ولا نسمح به إطلاقا".

ف.ا
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