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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 05 حزيران 2020 10:21 ص

بومبيو يؤكد التزام بلاده بدعم العراق

مايك بومبيو

 

اكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو التزام بلاده بدعم العراق.داعيا الحلفاء لزيادة التمويل لإنزال الهزيمة بتنظيم داعش رغم الأزمات التي تلاحق الموازنات المالية جراء الانهيار الاقتصادي المرتبط بتفشي وباء كورونا / كوفيد-19/.

وقال بومبيو خلال اجتماع قادته الولايات المتحدة وإيطاليا ضم 31 دولة لمناقشة محاربة الارهابيين، عُقد افتراضيًا بسبب التدابير المتخذة لكبح انتشار الفيروس ان : قتالنا ضد تنظيم داعش مستمر، وسيستمر في المستقبل القريب، ولا يمكن أن نرتاح.

واضاف : يجب أن نستمر في استئصال خلايا وشبكات التنظيم، وأن نقدم المساعدة على تحقيق الاستقرار للمناطق المحررة في العراق وسوريا.

وأضاف:صحيح أن الوباء يضع ضغوطًا هائلة على جميع موازناتنا، لكننا نحث دولكم على التعهد نحو هدفنا بجمع أكثر من 700 مليون دولار لعام 2020.

واكد بومبيو التزام بلاده بتقديم 100 مليون دولار لدعم العراق .

ف.ا
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