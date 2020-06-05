تسجيل 34 إصابة بكورونا في سوق الشيوخ بذي قار

أعلنت إدارة قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، عن تسجيل 34 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مناطق متفرقة من القضاء .



وقال قائم مقام سوق الشيوخ حسين فرج الحسناوي، إن الفحوصات المختبرية للعينات والمسحات للملامسين، أكدت إصابة 34 شخصا بفيروس كورونا.



ودعا الحسناوي أهالي سوق الشيوخ إلى الالتزام بتعليمات خلية الأزمة، وقرار حظر التجوال، وإتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا .