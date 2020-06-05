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الجمعة, 05 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 05 حزيران 2020 10:19 ص

تسجيل 34 إصابة بكورونا في سوق الشيوخ بذي قار

مستشفى سوق الشيوخ
أعلنت إدارة قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، عن تسجيل 34 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مناطق متفرقة من القضاء .

وقال قائم مقام سوق الشيوخ حسين فرج الحسناوي، إن الفحوصات المختبرية للعينات والمسحات للملامسين، أكدت إصابة 34 شخصا بفيروس كورونا.

ودعا الحسناوي أهالي سوق الشيوخ إلى الالتزام بتعليمات خلية الأزمة، وقرار حظر التجوال، وإتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا .
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