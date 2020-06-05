التميمي تطالب رسميا بلقاء اعضاء اللجنة المالية برئيس الوزراء ووزير المالية





طالبت عضو اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي رسميا بلقاء اعضاء اللجنة برئيس الوزراء ووزير المالية والمدراء العامين في دائرتي الموازنة والمحاسبة.



وقالت التميمي في بيان ان "اللقاء ياتي من اجل مناقشة عدد من القضايا المهمة ، منها التعرف على السياستين المالية والنقدية للحكومة خلال المرحلتين الراهنة والمقبلة ، فضلاً عن طرح عدة محاور تخص حياة المواطنين من صرف مستحقات الرواتب واتخاذ قرارات تخص الاجور والعقود والمحاضرين وخطتها لتشغيل العاطلين عن العمل".



وأكدت التميمي " ضرورة اجراء اللقاء باسرع وقت ممكن لتوحيد الرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تمهيداً للتوصل الى ورقة اصلاحية شاملة ،وليس فقط الاعتماد على سياسة التقشف في النفقات ، انما الاهم من ذلك هو التركيز على المسارات الاصلاحية وحل مشاكل المواطنين المتعلقة بوظائفهم ومستحقاتهم.



ف.ا