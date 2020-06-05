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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 05 حزيران 2020 10:00 ص

إعلامي كويتي يعلن إصابته بفايروس كورونا المستجد

فهد السلامة

أعلن الإعلامي الكويتي، فهد السلامة، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "السلامة" في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "قدر الله وما شاء فعل لله الحمد من قبل ومن بعد. تم تأكيد إصابتي بفيروس “كورونا”، لذا أرجوا فضلا من جميع من خالطتهم خلال الأيام الماضية التواصل معي لعمل المسحة للإطمئنان وخوفا على صحتكم وصحة أهاليكم وأن لا أتحمل ذنب كبير باتجاهكم".

وكانت فضائية "سكوب" الكويتية أعلنت عن قطعها البث عن برنامج "صوت الشعب"، خلال تقديم فهد السلامة له، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

جاء فيها قناة سكوب تعلن وقف البث بعد الاشتباه بإصابة الإعلامي فهد السلامة بفيروس كورونا، دعواتكم له ولزوجته التي ترقد في العناية المركزة بالشفاء العاجل.

وكان فهد السلامة أعلن في وقت سابق عبر "تويتر" عن إصابة زوجته بفيروس "كورونا" المستجد، ومكوثها في العناية المركزة.

وقال لمتابعيه عبر موقع التغريدات الشهير: "أحبتي في الله أطلب منك الدعاء أم عيالي في العناية وحالتها غير مستقرة وثبت فيها كورونا المستجد. اللهم يا شافي يا قادر على كل شيء يا مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، يا من تقول للشي كون فيكون فأنت وحدك سبحانك القادر على شفاء مرضانا أرجو منكم الدعاء ربنا هو الشافي المعافي تحياتي لكم".

وسجلت الكويت 562 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 29921، في حين تم تسجيل ست حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 236.

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