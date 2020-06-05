بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 05 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 05 حزيران 2020 09:30 ص

وصول شحنة أجهزة التنفس الاصطناعي الأمريكية إلى العراق

أجهزة
أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة، عن وصول الوجبة الأولى من الشحنة الطارئة في مطار بغداد من أجهزة التنفس الاصطناعي لشركة GE Healthcare الأمريكية.

وبحسب بيان للوزارة، فإنه سيتم وضعها بمخازن الدباش ليتم نصبها وتشغيلها في وحدات العناية المركزة في المراكز التخصصية لغرض معالجة الحالات الطارئة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.
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