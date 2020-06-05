وصول شحنة أجهزة التنفس الاصطناعي الأمريكية إلى العراق

أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة، عن وصول الوجبة الأولى من الشحنة الطارئة في مطار بغداد من أجهزة التنفس الاصطناعي لشركة GE Healthcare الأمريكية.



وبحسب بيان للوزارة، فإنه سيتم وضعها بمخازن الدباش ليتم نصبها وتشغيلها في وحدات العناية المركزة في المراكز التخصصية لغرض معالجة الحالات الطارئة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.