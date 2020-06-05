صلاح الدين وواسط يسجلان 82 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت دائرة صحة واسط، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن مجموع الإصابات ارتفع في المحافظة خلال يومين إلى 106 إصابات، في حين سجلت محافظة صلاح الدين سبع إصابات جديدة.



وقالت صحة واسط في بيان، إنها سجلت اليوم، ١٠٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا من ضمنها ٣١ إصابة يوم أمس الاربعاء تم ذكرها في الموقف الوزاري ليوم الخميس.



وأوضحت أن 75 إصابة جديدة سجلت اليوم، والتي سوف تعلن كلها أو قسم منها في الموقف الوزاري غداً، مشيرة الى أن الاصابات حصلت عند عدد من الكوادر الطبية والصحية وخاصة في مستشفى الشهيد فيروز وكذلك في مستشفيات قضاء الصويرة والعزيزية والنعمانية ومستشفى الزهراء التعليمي ومركز دائرة صحة واسط بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات وكذلك بسبب التهاون وعدم الإلتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الوقائية .



وبينت أن الموقف الوبائي يظهر أن عدد الإصابات التراكمي بلغ ٢٦٥ ، وحالات الشفاء ٥٨ ، وحالات الوفاة ٧ ، وعدد الإصابات قيد العلاج في المستشفى٢٠٠ حالة.



ودعت صحة واسط جميع المواطنين الى الالتزام والتقيد واتباع التعليمات الصحية الوقائية والابتعاد عن التجمعات البشرية وارتداء الكمامات والكفوف وعدم الخروج من البيت الا للضرورة القصوى



على الصعيد ذاته، أفاد مصدر في محافظة صلاح الدين، بتسجيل سبع اصابت جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.



وأعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، في وقت سابق الخميس، إصابة 160 من كوادرها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن بعضهم يمر بفترة حرجة في الانعاش، فيما اجتازت محافظة ذي قار، اليوم الخميس، الاربعين اصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل ١٥ وفاة و٦٧٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية، كانت حصة ذي قار منها 12 اصابة.