بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 04 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 04 حزيران 2020 04:31 م

بالوثائق .. اكثر من (35) قضية فساد وهدر .. رئاسة البرلمان تطالب بسحب اليد والقضاء يدقق والنزاهة تحقق .. تعرف على المرشح لشغل حقيبة (النفط) في حكومة الكاظمي

النفط


‏كشفت وثائق رسمية عن طلب قدمه النائب الأول لرئيس مجلس النواب "حسن الكعبي" إلى رئيس الوزراء السابق " عادل عبد المهدي " بسحب يد مدير عام شركة نفط البصرة " إحسان عبد الجبار إسماعيل " والمرشح لشغل حقيبة (النفط) في حكومة الكاظمي ، على إثر تورطه بأكثر من (35) قضية فساد إداري وهدر للمال العام وإستغلال للصلاحيات ، ذكرها مكتب "الكعبي". 

‏فيما أكدت هيئة النزاهة في وثيقة رسمية إستمرارها بالتحقيق في (13) قضية جزائية بحق " إحسان عبد الجبار إسماعيل" فيما وجه مجلس القضاء الأعلى في مخاطبات رسمية محكمة تحقيق النزاهة في محافظة البصرة بإتخاذ الإجراءات القانونية في القضايا الأخرى .

‏وتشمل القضايا التي يحقق فيها كل من هيئة النزاهة و مجلس القضاء الأعلى العديد من ملفات الإثراء والهدر على حساب المال العام وتقديم العطايا لشخصيات وأحزاب سياسية بهدف إستحصال الدعم السياسي والتغطية على مجريات الفساد في شركة نفط البصرة . 

‏من جهة أخرى ، يجري تداول أسم " إحسان عبد الجبار " كمرشح محتمل لشغل حقيبة (النفط) في حكومة "مصطفى الكاظمي" وسط رفض جماهيري وسياسي واسع .

 

شاهد الوثائق ..

 











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