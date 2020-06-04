بالوثائق .. اكثر من (35) قضية فساد وهدر .. رئاسة البرلمان تطالب بسحب اليد والقضاء يدقق والنزاهة تحقق .. تعرف على المرشح لشغل حقيبة (النفط) في حكومة الكاظمي



‏كشفت وثائق رسمية عن طلب قدمه النائب الأول لرئيس مجلس النواب "حسن الكعبي" إلى رئيس الوزراء السابق " عادل عبد المهدي " بسحب يد مدير عام شركة نفط البصرة " إحسان عبد الجبار إسماعيل " والمرشح لشغل حقيبة (النفط) في حكومة الكاظمي ، على إثر تورطه بأكثر من (35) قضية فساد إداري وهدر للمال العام وإستغلال للصلاحيات ، ذكرها مكتب "الكعبي".



‏فيما أكدت هيئة النزاهة في وثيقة رسمية إستمرارها بالتحقيق في (13) قضية جزائية بحق " إحسان عبد الجبار إسماعيل" فيما وجه مجلس القضاء الأعلى في مخاطبات رسمية محكمة تحقيق النزاهة في محافظة البصرة بإتخاذ الإجراءات القانونية في القضايا الأخرى .



‏وتشمل القضايا التي يحقق فيها كل من هيئة النزاهة و مجلس القضاء الأعلى العديد من ملفات الإثراء والهدر على حساب المال العام وتقديم العطايا لشخصيات وأحزاب سياسية بهدف إستحصال الدعم السياسي والتغطية على مجريات الفساد في شركة نفط البصرة .



‏من جهة أخرى ، يجري تداول أسم " إحسان عبد الجبار " كمرشح محتمل لشغل حقيبة (النفط) في حكومة "مصطفى الكاظمي" وسط رفض جماهيري وسياسي واسع .

شاهد الوثائق ..





















